El agua está más cara: facturas suben 7 % en Bogotá y estos municipios cercanos

Los hogares de Bogotá y de cinco municipios tienen una novedad en sus facturas de agua. El Acueducto de Bogotá empezó a aplicar un esquema tarifario que representa un aumento promedio del 7 % en el valor mensual del servicio para los usuarios residenciales.
El ajuste ya aparece en algunos recibos y continuará llegando de manera gradual, debido a que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) realiza el cobro de forma bimestral. La modificación alcanza a los usuarios de Bogotá y Gachancipá, además de sectores de Soacha, Tocancipá y Zipaquirá donde la empresa presta directamente el servicio.
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