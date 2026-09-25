Juan Manuel Lillo, la mano derecha de Rafa Márquez en la selección de México, próximo rival de Colombia

Reconocido en el fútbol de élite como mentor de entrenadores, el español Juan Manuel Lillo afronta una nueva misión: acompañar a Rafael Márquez en su estreno como seleccionador de México en el camino hacia el Mundial 2030. El sábado, el Tri iniciará en Baltimore contra Colombia una serie de cuatro partidos amistosos que incluye también a Perú, Estados Unidos y Chile. Los reflectores apuntarán al emblemático Rafa Márquez, quien posee una carrera ejemplar como futbolista y fue auxiliar de Javier Aguirre en la selección durante dos años, pero no ha dirigido en primera división. En su currículo como entrenador aparecen solo dos clubes españoles en categorías inferiores: Real Alcalá y Barcelona Atlètic, la filial del Barça. Consciente de su inexperiencia, Márquez eligió a Lillo como su auxiliar técnico número uno. El exinternacional Andrés Guardado, el segundo ayudante de campo, es novato en estas lides. “Voy a tener el respaldo de Juanma, que tiene una gran experiencia, gran trayectoria”, dijo Márquez.

Las cualidades de Lillo

Aunque nunca coincidieron en algún club, Márquez sostiene una amistad de varios años con Lillo. Cuando fue presidente deportivo del Atlas de México, entre 2018 y 2019, Rafa intentó contratarlo, pero en esa época Juanma dirigía en Japón al Vissel Kobe. Años después, se reunieron en Madrid y el mexicano lo invitó a participar en su proyecto como seleccionador. Para Márquez, Lillo es “un filósofo del fútbol”. El mexicano es uno más de los entrenadores que reconocen al español por su capacidad para interpretar el juego, descifrar al rival y desarrollar a los futbolistas. Pep Guardiola, Jorge Sampaoli y Juan Carlos Osorio han elogiado el pensamiento táctico del vasco. A sus 60 años, Lillo es reconocido por diversas capacidades como la facilidad para leer el juego, estimular individualmente a los jugadores, transmitir una adecuada posición en la cancha y un uso eficiente de la posesión de pelota, y por su flexibilidad táctica, entre otras. Tras haber desarrollado su carrera como entrenador, asistente y asesor en ocho países, también ha quedado claro que en ocasiones a sus equipos les cuesta pasar de la teoría a la realidad “Todo es más fácil si la primera salida de balón es limpia”, es una de las máximas de Lillo, que coincide con el fútbol que Rafael Márquez interpretaba como jugador.

Guardiola y Abreu, alumnos de Lillo

Juan Manuel Lillo es un viejo conocido del fútbol mexicano. Se le recuerda como director técnico de los Dorados de Sinaloa entre 2005 y 2006. Tal era el encanto que Lillo ejercía por su forma de profesar el fútbol que Guardiola aceptó su invitación a jugar en México con los Dorados. Guardiola acudió al llamado de Lillo porque necesitaba “ver lo que no podía ver” antes de comenzar su carrera como entrenador. En esos Dorados de Lillo y Guardiola también jugó otra figura internacional: el delantero uruguayo Sebastián Abreu. “Juanma es uno de mis mentores como entrenador”, dijo el Loco, actual director técnico del Tijuana de México. Abreu considera que Lillo pertenece a la categoría de entrenadores en las que se encuentran Marcelo Bielsa y Juan Carlos Osorio. “Son tipos adelantados” como analistas tácticos y previsores de situaciones de juego. Para el Loco, es una fortuna que la selección mexicana cuente con Juan Manuel Lillo. Será además un arma útil para enfrentar a Colombia, en pleno proceso de renovación tras el retiro internacional de James Rodríguez. El español adquirió conocimiento del fútbol cafetero tras dirigir a dos grandes de ese país, Millonarios y Atlético Nacional. “Tiene un nivel intelectual, cultural, futbolístico y táctico de otra galaxia. Qué bueno que Rafa lo pueda tener”, remató Abreu.

Primera incursión en selecciones

Aunque muchos le cuestionen las formas, principalmente por su forma de hablar y explicar el juego en las ruedas de prensa, Juan Manuel Lillo es un técnico con mucho recorrido y un extenso conocimiento del deporte rey. Su llegada a México significa su primera experiencia en más de 25 años de carrera en un cuerpo técnico seleccionador. Su historia en el fútbol colombiano no terminó con final feliz, pero dejó, más en Millonarios que en Nacional, una huella de fútbol sonoro y lírico. Además, Lillo siempre le bajó un poco la tensión al fútbol, diciendo que este deporte no debe de tener partidos de “vida o muerte”. Lea también: Brasil decepciona en su primer amistoso posmundial al empatar 1-1 con Australia; vea aquí los goles Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .