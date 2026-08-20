Exsecretario general de la Fundación San José aceptó participación en entrega de títulos falsos a Juliana Guerrero

La Fiscalía General de la Nación firmó un preacuerdo con el exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, por el caso de los títulos falsos que se le habrían entregado a Juliana Guerrero. Por ende, aceptó su participación en el delito de falsedad ideológica en documento público. Esta joven estuvo a punto de ser nombrada por el expresidente Gustavo Petro como viceministra de Juventudes y ha tenido una relación cercana con el exmandatario. Vale recordar que, en septiembre de 2025, cuando estalló el escándalo, la Fundación Universitaria ordenó la destitución de Gutiérrez. Si bien ha habido diferentes pruebas, aportadas incluso por congresistas como Catherine Juvinao y Jennifer Pedraza, con el preacuerdo, se configura la primer gran aceptación judicial del caso de Guerrero.

La admisión de responsabilidad de Luis Carlos Gutiérrez

Al leerse el preacuerdo, se incluyó una pena de 36 meses (tres años). Gutiérrez dijo entender el procedimiento y saber lo que estaba aceptando. Por su parte, la fiscal del caso expuso que Gutiérrez reconoció haber abusado de su cargo, ingresando de manera ilícita al sistema de la institución para “autorizar la expedición de dos diplomas académicos falsos, de profesional en contaduría pública y de tecnóloga en gestión contable y tributaria”. Gutiérrez agradeció al juez, a la fiscal, al funcionario de la Procuraduría y a la representación de las víctimas. Este último tomó su caso. Posteriormente, ofreció disculpas. “Ofrezco unas disculpas a la comunidad académica de la Fundación de Institución Superior San José por una mala decisión que condujo a una serie de hechos que han afectado a sus actores, dijo.

Las ramificaciones del caso: la investigación por 779 títulos y la cúpula de la institución

Gutiérrez y Guerrero serían la punta del iceberg. Desde 2025, la Fundación Universitaria San José empezó a ser investigada por presuntas irregularidades en la expedición de 779 títulos académicos. Entre la lupa también está su dueño, Francisco Pareja. Pareja habría obtenido dos títulos académicos de manera irregular en su propia institución, los cuales firmó su propia esposa. Los títulos están firmados por la exrectora Romelia Ñuste (esposa de Pareja) y, precisamente, por Luis Carlos Gutiérrez Martínez. Esto, según denunció la senadora Jennifer Pedraza. La congresista también denunció ante la Fiscalía y la Procuraduría a la vicerrectora académica, Stefany Camacho, quien aparece en fotos recopiladas por EL COLOMBIANO junto a Gutiérrez y su esposo Andrés David Méndez, en ceremonias de grado de la San José. Le puede interesar: ¿Nepotismo?: denuncian ‘títulos exprés’ en la San José: representante legal fue graduado por su esposa

Empresas asociadas y la respuesta de los implicados sobre las ceremonias de grado

Méndez, esposo de Camacho, es socio único de de BluHartmann, un emporio económico que hoy reporta en Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el nombre de Business Labs United S.A.S., ingresos superiores a 27.971 millones de pesos y utilidades por 3.979 millones de pesos. La empresa fue constituida el 21 de junio de 2021 con un capital inicial de 5 millones de pesos. Méndez, en su cuenta de Instagram, confirma esas conexiones con la San José y las ceremonias de graduación. En una publicación de varias fotos menciona a su esposa Stefany y señala que durante seis años han logrado más de 180 ceremonias de grado. Luego, dijo a EL COLOMBIANO que no había trabajado directamente con la San José, sino con Francisco Pareja. “Creo que tienes información errada, yo no hago eventos ni ceremonias de grado para la San José, ni tampoco tengo conflictos de interés (por su esposa), yo trabajo directamente con la U. San José con el Dr Francisco Pareja, fundador de la San José” (sic). Vale aclarar que Francisco Pareja fue representante a la Cámara y ha sido cercano al exministro del Interior de Gustavo Petro y exsenador, Armando Benedetti. Además, según reveló Cambio en su momento, la San José no es una institución aislada, sino la cabeza de un grupo que incluye al Instituto Triángulo, el Colegio Triángulo y el Springfield Language Center. Desde allí, Francisco Pareja ha consolidado un negocio educativo que combina colegios, cursos de idiomas y programas de educación superior.

Vínculos políticos y la bonanza en contratación estatal de la Fundación San José

Pareja fue congresista por el Partido de La U, colectividad a la que también perteneció Benedetti, de quien ha sido socio político. Eso se recordó en septiembre de 2025, cuando el exedil Germán Ricaurte publicó unas fotos de 2014 en las que Benedetti aparece en un acto político con afiches de la candidatura de Pareja al Congreso en el fondo.

Por su parte, Benedetti negó cualquier amistad personal con Francisco Pareja y cuestionó la investigación de Cambio. De acuerdo con ella, el crecimiento financiero de la Fundación San José ha sido notable: en 2021 triplicó sus ingresos hasta los 29.533 millones de pesos. Entre 2018 y 2021 suscribió contratos estatales por más de 1.392 millones, y desde 2022 firmó megaconvenios con la Gobernación del Magdalena por más de 26.000 millones de pesos, además de acuerdos con entidades de Boyacá, Risaralda, Soacha y Cundinamarca. ¿Qué más está por destaparse, dado el preacuerdo que aceptó Gutiérrez con la Fiscalía? Bloque de preguntas frecuentes