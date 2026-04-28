¿Nepotismo?: denuncian ‘títulos exprés’ en la San José: representante legal fue graduado por su esposa

En medio del entramado de acusaciones de entregas de títulos falsos de la Fundación San José, ahora se conoció que su propio fundador y actual representante legal, Francisco Pareja, habría obtenido dos títulos académicos de manera irregular en su propia institución, los cuales firmó su propia esposa. Los títulos están firmados por la exrectora Romelia Ñuste (esposa de Pareja) y por Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general, hoy imputado por la Fiscalía en el marco del escándalo de títulos falsos de Juliana Guerrero. La denuncia fue hecha por la representante Jennifer Pedraza, quien ha sido una de las principales voces que ha alertado sobre este escándalo, conocido tras revelarse irregularidades en los títulos universitarios de Juliana Guerrero, luego de que intentara posesionarse como viceministra de Juventudes.

No presentó las pruebas Saber Pro

Pedraza detalló que, a pesar de no acreditar un título profesional previo, Pareja fue designado en 2020 presidente de la Asamblea de Asociados, cargo vinculado a la representación legal de la institución. Y que en apenas tres semestres, el directivo consiguió graduarse de Tecnólogo en Gestión Empresarial en 2021 y Administrador de Empresas en 2022. No obstante, las investigaciones señalan que Pareja no presentó las pruebas de Estado Saber TyT ni Saber Pro, las cuales son un requisito legal obligatorio para la obtención de cualquier título de educación superior en Colombia.

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