¿Nepotismo?: denuncian ‘títulos exprés’ en la San José: representante legal fue graduado por su esposa

En medio del entramado de acusaciones de entregas de títulos falsos de la Fundación San José, ahora se conoció que su propio fundador y actual representante legal, Francisco Pareja, habría obtenido dos títulos académicos de manera irregular en su propia institución, los cuales firmó su propia esposa.
Los títulos están firmados por la exrectora Romelia Ñuste (esposa de Pareja) y por Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general, hoy imputado por la Fiscalía en el marco del escándalo de títulos falsos de Juliana Guerrero.
La denuncia fue hecha por la representante Jennifer Pedraza, quien ha sido una de las principales voces que ha alertado sobre este escándalo, conocido tras revelarse irregularidades en los títulos universitarios de Juliana Guerrero, luego de que intentara posesionarse como viceministra de Juventudes.