Juliana Restrepo, exdirectora del MAMM, llega a la Subgerencia Cultural del Banrepública

El próximo 25 de mayo, Juliana Restrepo Tirado asumirá como nueva subgerente Cultural del Banco de la República, el cargo de mayor importancia en la gestión cultural de una de las instituciones con mayor presencia a nivel nacional.
Restrepo llega en reemplazo de Ángela María Pérez Mejía, quien durante casi dos décadas construyó una red cultural que hoy abarca 29 ciudades, 22 bibliotecas, seis museos del Oro regionales, cinco centros de documentación y algunos de los museos más visitados de Colombia, según destaca la entidad.