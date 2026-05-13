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A madrugar, Camila Osorio se mide a Dominika Salkova por cuartos de final en el Parma Ladies Open

La tenista colombiana viene de vencer en octavos de final a la italiana Lucia Bronzetti.

  • La tenista colombiana Camila Osorio en acción, este jueves en la madrugada tendrá un duro reto ante la checa Dominika Salkova, por el paso a la semifinal en Parma. FOTO GETTY
    La tenista colombiana Camila Osorio en acción, este jueves en la madrugada tendrá un duro reto ante la checa Dominika Salkova, por el paso a la semifinal en Parma. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 5 horas
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La tenista colombiana Camila Osorio avanzó a los cuartos de final del WTA 125 del Parma Ladies Open, tras vencer a la italiana Lucia Bronzett con parciales de 6-1 y 7-6 (2), alcanzó así su séptima victoria en línea de este tipo de competencia.

Hay que recordar que en enero, Camila fue campeona del WTA 125 Manila en Filipinas, lo que le permitió seguir mejorando casillas en el ranquin profesional. Actualmente, la cucuteña se encuentra en el puesto 83, mientras que la antioqueña Emiliana Arango, aparece en el 85; ambas entre el top 100.

Ahora, la colombiana se medirá en la madrugada de este jueves, (4:00 a. m., hora de Colombia) en busca del paso a la semifinal, ante la Checa, Dominika Salkova, quien venció en dos sets a la egipcia Mayar Sherif con parciales de 7-6 y 6-2.

También le puede interesar: Carlos Alcaraz no defenderá su título en Roland Garros por lesión: ¿que le sucedió?

Este torneo en Italia sirve además como preparación para la colombiana que estará en el segundo Grand Slam del año, el Roland Garros, que se disputará entre el 18 de mayo y el 7 de junio próximo.

De acuerdo con la información dada por la Federación Colombiana de Tenis, antes de Italia, Camila estuvo en los WTA 1000 Madrid y Roma, en el primero llegó hasta segunda ronda del cuadro principal; mientras que, en el segundo cayó en su primera presentación en la fase previa.

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