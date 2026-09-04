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Julio Iglesias, nuevamente denunciado por exempleadas por agresión sexual

Tras el archivo de su primera denuncia, dos mujeres volvieron a acusarlo de agresión sexual y trabajo forzado por hechos que habrían ocurrido en el 2021.

  • Exempleadas presentan nueva denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual. Foto: Getty
    Exempleadas presentan nueva denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual. Foto: Getty
Agencia AFP
hace 1 hora
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Dos exempleadas del cantante español Julio Iglesias presentaron una nueva denuncia contra él por agresión sexual y trabajo forzado, anunció este viernes, 4 de septiembre, la oenegé Women’s Link Worldwide, que las representa.

Ambas habían depositado, en enero, una primera denuncia contra el artista, pero la justicia española la archivó al considerarse incompetente para juzgar unos hechos que se habrían producido en las Bahamas y en República Dominicana.

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Las dos mujeres afirman haber sufrido agresiones sexuales y malos tratos cuando trabajaban en las propiedades de Iglesias en esos dos países en 2021. Julio Iglesias, de 82 años y que ha vendido más de 300 millones de discos, tachó esas acusaciones de “absolutamente falsas” y negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

Según Women’s Link Worldwide, ambas presentaron una querella el jueves, 3 de septiembre, contra Iglesias por haberlas sometido a supuestas “situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas” y haberles “impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes”.

La organización asegura que los tribunales españoles son competentes en virtud de una ley que “permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España”.

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“Según esta ley, si una persona española comete un delito fuera de España, España puede juzgarlo, siempre que ese mismo acto también se considere delito en el país donde ocurrió”, sostuvo Women’s Link Worlwide en un comunicado.

“El Estado español tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia en igualdad y sin importar quién sea la persona denunciada”, señaló la directora ejecutiva de la organización, Jovana Ríos Cisnero.

En enero, la fiscalía de la Audiencia Nacional, un tribunal en Madrid especializado en casos complejos y delitos cometidos por españoles en el extranjero, había indicado que su decisión de archivar la denuncia no les impedía presentar otra ante otras jurisdicciones.

Nacido en 1943, Julio Iglesias se hizo famoso con temas como “Soy un truhán, soy un señor”, “Gwendolyne” o “Me olvidé de vivir”. De fama internacional, especialmente en España y Latinoamérica antes de una exitosa etapa en Miami, Iglesias vio despegar su carrera en la década de 1970.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué denuncias presentaron las exempleadas de Julio Iglesias?
Las dos mujeres presentaron una querella por supuestas agresiones sexuales, acoso, malos tratos y condiciones laborales forzadas y degradantes durante el tiempo que trabajaron para Julio Iglesias.
¿Cuándo y dónde habrían ocurrido los hechos denunciados contra Julio Iglesias?
Según las denunciantes, los hechos habrían ocurrido en 2021, en propiedades de Julio Iglesias en Bahamas y República Dominicana.
¿Qué pasó con la primera denuncia contra Julio Iglesias?
La primera denuncia fue presentada en enero, pero la justicia española la archivó porque consideró que no era competente para juzgar hechos ocurridos en Bahamas y República Dominicana.
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