Julio Iglesias, nuevamente denunciado por exempleadas por agresión sexual

Dos exempleadas del cantante español Julio Iglesias presentaron una nueva denuncia contra él por agresión sexual y trabajo forzado, anunció este viernes, 4 de septiembre, la oenegé Women’s Link Worldwide, que las representa.

Ambas habían depositado, en enero, una primera denuncia contra el artista, pero la justicia española la archivó al considerarse incompetente para juzgar unos hechos que se habrían producido en las Bahamas y en República Dominicana.

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Las dos mujeres afirman haber sufrido agresiones sexuales y malos tratos cuando trabajaban en las propiedades de Iglesias en esos dos países en 2021. Julio Iglesias, de 82 años y que ha vendido más de 300 millones de discos, tachó esas acusaciones de “absolutamente falsas” y negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

Según Women’s Link Worldwide, ambas presentaron una querella el jueves, 3 de septiembre, contra Iglesias por haberlas sometido a supuestas “situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas” y haberles “impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes”.