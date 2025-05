Mbappé no logró títulos, pero rompió récord goleador en el Real Madrid y superó a Cristiano Ronaldo

Cuando llegó, no tuvo su mejor nivel. La presión de jugar en el equipo más “taquillero” del mundo le pesó. Durante varios encuentros no marcó goles. Los aficionados que iban al Santiago Bernabéu le reclamaban, lo silbaban. Él, ansioso por brillar en ese estadio, como soñó toda la vida, se desesperaba y la celebración no llegaba.

Tuvo psicólogo. Kylian Mbappé reconoció que no pasaba por un momento bueno, tanto en lo personal, como en lo deportivo. La salida turbulenta del PSG le pesó. Pero tuvo un par de semanas de descanso y, de nuevo, se enfocó. Empezó a marcar: un gol en aquel encuentro, doblete en este otro, triplete en el Clásico contra Barcelona.