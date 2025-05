¿Podrá Ancelotti trasladar su éxito en clubes a la selección de Brasil? Acá varios casos similares

Pero hay una casilla que todavía no ha marcado: ser campeón del mundo con una selección nacional. Y el reto que asumirá no es menor. Nada menos que la dirección técnica de la selección de Brasil, la más laureada del planeta con cinco Copas del Mundo, que no levanta el trofeo desde 2002 y que vive una larga espera por volver a lo más alto.