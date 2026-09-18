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La oscura estrategia de Quintero

Juan Diego Ortiz Jiménez
Juan Diego Ortiz Jiménez

Metro

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

hace 27 minutos
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¡No nos guardamos nada en este episodio de Mesa Central! Analizamos a fondo los tres temas que tienen ardiendo la política nacional.

Miguel Quintero, a un paso de prisión: La Fiscalía detalló las pruebas y pidió medida de aseguramiento en cárcel para el hermano del exalcalde Daniel Quintero por el escándalo del Área Metropolitana. ¿Trataron de intervenir el proceso y torcer a los testigos?; El polígrafo de Laura Sarabia: Revelamos los detalles del uso del detector de mentiras con su empleada doméstica tras la pérdida de la maleta con dinero. ¿Prácticas abusivas y uso indeseado de recursos del Estado?; Presupuesto y finanzas en ceros: ¿Petro dejó la “olla raspada” y la granada sin PIN? Desglosamos las cuentas, los errores matemáticos de la Casa de Nariño y el enorme reto financiero que hereda el gobierno de Abelardo de la Espriella.

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