La oscura estrategia de Quintero

¡No nos guardamos nada en este episodio de Mesa Central! Analizamos a fondo los tres temas que tienen ardiendo la política nacional.

Miguel Quintero, a un paso de prisión: La Fiscalía detalló las pruebas y pidió medida de aseguramiento en cárcel para el hermano del exalcalde Daniel Quintero por el escándalo del Área Metropolitana. ¿Trataron de intervenir el proceso y torcer a los testigos?; El polígrafo de Laura Sarabia: Revelamos los detalles del uso del detector de mentiras con su empleada doméstica tras la pérdida de la maleta con dinero. ¿Prácticas abusivas y uso indeseado de recursos del Estado?; Presupuesto y finanzas en ceros: ¿Petro dejó la “olla raspada” y la granada sin PIN? Desglosamos las cuentas, los errores matemáticos de la Casa de Nariño y el enorme reto financiero que hereda el gobierno de Abelardo de la Espriella.