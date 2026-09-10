Las claves para entender la aprobación del 52 % de Abelardo tras un mes de gobierno

Entre la atención del terremoto, los anuncios en materia de seguridad y los viajes a Barranquilla y a diferentes ciudades del país, el gobierno de Abelardo de la Espriella arrancó con una evaluación favorable entre los colombianos. Así lo muestra la encuesta de agosto de 2026 de Latam Pulse, realizada por Atlas Intel y Bloomberg entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre, que consultó a 1.904 personas. Según la medición, el 51,8% de los encuestados en Colombia aprueba al Presidente durante este primer mes, frente a un 43,2% que lo desaprueba. Sin embargo, la encuesta hace una distinción entre la aprobación del primer mandatario y la evaluación del desempeño de su gobierno. Esta última es calificada como buena o excelente por el 52,8% de los encuestados. Otro 9,9% la califica como regular, mientras que el 37,3% considera que es mala o muy mala.

Le puede interesar: Un mes de Abelardo de la Espriella en el poder: el estilo del ‘Tigre’ al frente de la Presidencia en 5 actos Para la analista política María Lucía Jaimes, “es un buen punto para el inicio de un gobierno”; sin embargo, esta medición puede explicar que el país continúa con una alta fragmentación heredada de las elecciones. “Tiene un porcentaje de desaprobación de los más altos en los últimos mandatos, en el primer mes de gobierno”, agrega. Si bien la comparación debe hacerse con cautela, pues se trata de mediciones realizadas en contextos diferentes, por encuestadoras distintas y con preguntas que no son exactamente las mismas, lo cierto es que durante el primer mes de gobierno de Iván Duque, por ejemplo, la aprobación de su desempeño como presidente llegó al 53,8%, frente a una desaprobación del 32,5%, según una medición de Invamer. En el caso de Gustavo Petro, la medición no evaluaba su desempeño, sino su imagen. El Centro Nacional de Consultoría registró entonces una imagen favorable del 69% y desfavorable del 20%. El estratega político Carlos Arias considera que este resultado es coherente con el estrecho margen con el que el presidente ganó, el más reducido de una segunda vuelta presidencial en el país. “Todos los ejercicios que ha planteado, los golpes de seguridad, el impacto en el territorio tras el terremoto (...), así como los escándalos de corrupción del gobierno Petro, podrían hacer que esta aprobación siga subiendo”, señaló.

Así les fue a las figuras políticas en la medición de Atlas Intel

En este caso, Atlas Intel también preguntó por la imagen de distintas figuras políticas. El presidente Abelardo de la Espriella aparece en el primer lugar, con una imagen positiva del 54%. Le sigue el vicepresidente José Manuel Restrepo, con 53%. ¿Por qué podría ser más alta su imagen positiva que su gestión? De acuerdo con el análisis de Jaimes, el terremoto cambia la lectura. “Su primer mes estuvo atravesado por la emergencia y eso le dio mucha exposición. En estos escenarios pesa la percepción de liderazgo, presencia y capacidad de respuesta tanto del presidente como de su gabinete. Por eso es posible que su imagen personal sea ligeramente mejor que la evaluación de su desempeño: la gente puede valorar su carácter, su comunicación o su presencia, sin que eso implique necesariamente su gestión”.

Y volviendo a las figuras con imagen más positiva, en el tercer lugar hay un empate entre el expresidente Gustavo Petro y el excandidato presidencial Iván Cepeda, ambos ahora en la oposición, con una imagen positiva del 42 %. Después aparece el representante del Centro Democrático Daniel Briceño, con 40 % de imagen favorable. Al otro lado del panorama, encabezan la lista la exvicepresidenta Francia Márquez con 67 % de imagen negativa y sigue el exsenador Roy Barreras, que alcanza el 65%. En el caso del expresidente Álvaro Uribe, la encuesta registra una imagen positiva del 32%, frente a una negativa del 55%. Por otro lado, la encuesta también muestra cuáles son los asuntos que más preocupan. La corrupción aparece como el principal problema del país, señalado por el 50,5 % de los participantes. Le sigue muy de cerca la inseguridad, con 48%. El tercer lugar lo ocupa el estado del sistema de salud, mencionado por el 40,9% de los encuestados. Ahora bien, el estudio incluyó un índice de riesgo político, en el que Colombia obtuvo 48 puntos, por debajo de Chile (53), México y Perú (49). Este mide tres aspectos: la inestabilidad de las instituciones, el conflicto social y la criminalidad, que pueden debilitar las instituciones e incrementar la incertidumbre; de ellos, la criminalidad es lo que más presiona ese indicador. Siga leyendo: Qué incluyen “los acuerdos de Barranquilla”: la hoja de ruta entre Abelardo y Marco Rubio

Cifras y aprobación de gobernantes en Latinoamérica

Como gobierno, el de Colombia aparece por encima de los demás medidos por Atlas Intel; sobre el de Chile, que obtuvo una aprobación del 47%, y el de México, con 45%. Pero las cosas cambian cuando se trata de la percepción puntual del presidente. En este indicador, la mexicana Claudia Sheinbaum obtuvo el primer lugar, con 59% de aprobación, seguida por el recién electo chileno José Antonio Kast, con 54%. En el otro extremo de la medición, entre los peores calificados están el de Argentina, Javier Milei, con 38% de aprobación, y la líder del régimen autoritario venezolano, Delcy Rodríguez, con 25%. Sobre Colombia, la encuesta también señala que las expectativas de inflación están por debajo de las registradas en Argentina, Brasil y Chile; esto pese a que ha venido al alza en los últimos meses. Bloque de preguntas frecuentes