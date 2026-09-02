Medellín ya representa el 24% de la operación de Latam Airlines en Colombia: así crecerá la aerolínea en la ciudad

Medellín se convirtió en uno de los principales motores de operación de Latam en Colombia. La ciudad representa actualmente el 24% de la oferta mensual de la aerolínea en el país, una participación que la compañía busca seguir fortaleciendo con más vuelos, mayor capacidad y un incremento significativo de su equipo de trabajo. Érika Zarante, CEO de Latam Colombia, explicó que la importancia de Medellín dentro de la estrategia de la aerolínea no se limita al transporte de pasajeros, sino que involucra capacidades de talento, carga y mantenimiento. “Para Latam en Colombia, Medellín es una plataforma clave de conectividad y de crecimiento. Nuestra apuesta con Medellín va más allá de pasajeros”, afirmó. Le puede interesar: Latam Airlines fortalece su base aérea en Medellín un 51%: tendrá 146 tripulantes y más empleo en Antioquia

245.000 sillas mensuales y 162 frecuencias semanales

El peso de Medellín dentro de la operación de Latam se reflejará en una mayor oferta durante el segundo semestre de 2026. La compañía tiene previsto llegar a 162 frecuencias semanales y ofrecer alrededor de 245.000 sillas mensuales en el mercado de Medellín. La apuesta busca responder a una demanda que combina pasajeros corporativos y turísticos, especialmente en rutas como Medellín-Bogotá, Medellín-Barranquilla y Medellín-San Andrés. La ruta hacia San Andrés, por ejemplo, reúne el componente turístico con un creciente flujo de viajeros corporativos, mientras que Bogotá-Medellín continúa siendo una de las conexiones estratégicas para la compañía. De acuerdo con Zarante, esta última ruta ha crecido alrededor de 4% o 5% y actualmente es la tercera con mayor número de frecuencias dentro del Grupo Latam.

51% más talento para fortalecer la operación

El crecimiento de la oferta también estará acompañado por una ampliación del equipo de Latam en Antioquia. Durante septiembre, la aerolínea llegará a 419 colaboradores en Medellín, un crecimiento de 51%, principalmente en tripulantes de cabina y tripulantes de mando. Dentro de este fortalecimiento se contemplan 95 tripulantes de cabina y 48 tripulantes de mando adicionales, entre ellos pilotos. Para Zarante, el aumento del talento hace parte de la estrategia para consolidar a Medellín como una plataforma de crecimiento para la compañía. “Queremos seguir integrando a Medellín y nuevamente darle todas esas posibilidades de crecimiento a la región”, señaló. Lea más: Aerolínea Latam retoma vuelos a Pereira desde Bogotá y Medellín tras terremoto

¿A dónde vuela Latam desde Medellín?

Actualmente, Latam conecta a Medellín con Bogotá, Cali, Barranquilla, San Andrés, Montería y Pereira, además de la conexión internacional con Lima. La ruta Medellín-Lima tiene una importancia adicional porque permite conectar a los pasajeros antioqueños con la red internacional del grupo Latam, que alcanza 151 destinos en 26 países. La compañía, sin embargo, no tiene como prioridad inmediata lanzar un gran número de nuevas rutas. Zarante explicó que el foco está actualmente en consolidar y fortalecer las conexiones existentes, aunque la aerolínea continúa evaluando posibilidades de expansión internacional y nuevas rutas.

El crecimiento de Medellín depende también del aeropuerto

El aumento de la operación aérea en Medellín ocurre mientras el aeropuerto que sirve a la ciudad avanza en un proceso de ampliación de capacidad. Zarante considera que la posibilidad de llegar a 17 millones de pasajeros abre oportunidades para que las aerolíneas continúen creciendo en la ciudad. Pero la CEO de Latam Colombia advierte que el crecimiento de Medellín no puede analizarse de manera aislada. Para la aerolínea, la infraestructura aeroportuaria debe funcionar como una red en la que cada terminal tenga un papel definido. En ese esquema, Bogotá continúa siendo fundamental. “Es muy importante entender que la red de infraestructura aeroportuaria tiene que ir necesariamente con Bogotá”, explicó Zarante. Por eso, la aerolínea considera prioritario solucionar las restricciones de capacidad y de slots en El Dorado, al tiempo que se fortalecen los aeropuertos regionales.

Latam está dispuesta a traer más aviones

La aerolínea también dejó abierta la posibilidad de aumentar su flota en Colombia. Zarante aseguró que Latam está dispuesta a invertir, traer más aviones y continuar creciendo, pero señaló que para hacerlo se necesitan condiciones adecuadas de infraestructura aeroportuaria. Uno de los puntos que la compañía viene promoviendo con el sector y las autoridades es el monitoreo de slots en El Dorado, mecanismo que permitiría gestionar de una manera más eficiente la capacidad existente. A esto se suma el proyecto Dorado Max, que podría aportar capacidad adicional en el mediano y largo plazo. “En la medida en que se abran más espacios, Latam está dispuesto a invertir, a traer más avión y a seguir creciendo en el país”, sostuvo.

Más de 5,3 millones de pasajeros en el primer semestre

El fortalecimiento de Medellín se produce después de un primer semestre positivo para Latam Colombia. La compañía movilizó más de 5,3 millones de pasajeros durante los primeros seis meses de 2026 y se mantuvo como el segundo operador del mercado colombiano. Zarante destacó además los indicadores de preferencia y reputación de la aerolínea, así como la satisfacción de sus pasajeros. El resultado se alcanzó pese a factores como el comportamiento del combustible y la coyuntura electoral, que generaron retos para los niveles de ocupación. La Costa Caribe también mostró un comportamiento positivo, con un crecimiento cercano al 10%, según la ejecutiva. Para todo 2026, la compañía tiene como meta superar los 10 millones de pasajeros en Colombia, con niveles de ocupación que actualmente están por encima del 82% y 83%. Conozca también: Latam Airlines plantea al Gobierno cinco retos para el sector aéreo

El terremoto también modificó los planes de operación

La emergencia ocasionada por el terremoto llevó a Latam a ajustar temporalmente parte de su operación, especialmente en las zonas afectadas. La aerolínea transportó más de 200 toneladas de carga de manera gratuita y movilizó a más de 400 personas, entre médicos, rescatistas y otros integrantes de los equipos de atención. Además, reforzó sus vuelos hacia Cali y Armenia, estableció topes tarifarios y ofreció flexibilidades para cambios y devoluciones de tiquetes. En Pereira, cuyo aeropuerto permaneció temporalmente cerrado, Latam ya retomó sus vuelos. No obstante, el terminal aún opera por debajo de su capacidad habitual y la compañía espera recuperar gradualmente las frecuencias que tenía antes de la emergencia.

Latam retoma vuelos a Caracas y analiza nuevas conexiones

En el frente internacional, LATAM también está reorganizando su operación hacia Venezuela. Tras trasladar temporalmente sus vuelos al aeropuerto de Barcelona por las afectaciones en Maiquetía, la aerolínea anunció el regreso al aeropuerto de Caracas para recuperar las frecuencias que tenía antes del terremoto. La compañía también evalúa nuevas rutas internacionales, aunque Zarante señaló que las condiciones actuales hacen necesario avanzar con cautela. El objetivo es consolidar primero la operación existente y, posteriormente, identificar nuevas oportunidades de crecimiento. Puede leer: LATAM y Wingo amplían apoyo tras terremoto en Colombia

La aerolínea respalda reducir el IVA de los tiquetes

Para Zarante, el crecimiento de la industria aérea también requiere revisar los costos que enfrentan las aerolíneas y los pasajeros. A su vez, la CEO de Latam Colombia respaldó la propuesta que Anato le hizo al Gobierno de reducir el IVA de los tiquetes aéreos del 19% al 5%, al considerar que esta medida podría estimular la demanda. La ejecutiva recordó que durante la pandemia se aplicó una reducción del IVA y que esa experiencia mostró un efecto positivo sobre el mercado. Además, pidió revisar otros costos, como las tasas de aterrizaje y de sobrevuelo, para hacer más competitivo el transporte aéreo colombiano. También llamó la atención sobre la posibilidad de establecer nuevos cobros para pasajeros en conexión. A su juicio, aumentar las cargas podría restarle competitividad a Bogotá frente a otros centros de conexión de la región. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: