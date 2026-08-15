LATAM y Wingo amplían apoyo tras terremoto en Colombia

LATAM Airlines Colombia reforzó sus medidas de apoyo a los pasajeros y a las comunidades afectadas por la emergencia ocurrida en Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia, aseguró que la compañía activó desde el primer momento su capacidad logística y de conectividad para responder a la emergencia. La estrategia se ha concentrado en dos frentes: facilitar los viajes de los pasajeros afectados y movilizar personal, donaciones y ayuda humanitaria.

“LATAM lamenta profundamente lo que viene ocurriendo en el país” y, ante la situación, la compañía decidió reaccionar con rapidez para apoyar a las familias afectadas, explicó Zarante. En materia de flexibilidad, LATAM extendió sus medidas para pasajeros con vuelos programados entre el 10 y el 23 de agosto. Los viajeros pueden solicitar cambios de ruta, modificaciones de fecha o la devolución de su tiquete sin costos ni penalidades. Una de las principales novedades es que los pasajeros cuentan con un plazo de un año para tomar la decisión. La medida busca evitar que quienes atraviesan la emergencia tengan que definir inmediatamente si mantienen, modifican o cancelan su viaje. El segundo componente de la estrategia comercial consiste en establecer topes tarifarios en Armenia, Pereira y Cali. Zarante explicó que, durante una emergencia, la demanda de vuelos suele aumentar porque algunas personas necesitan llegar a las zonas afectadas, mientras otras buscan salir de ellas. Esto puede provocar que se agoten rápidamente las tarifas más económicas y que aumenten los precios. Por esa razón, LATAM decidió establecer techos para evitar incrementos y mantener alternativas de viaje a precios asequibles. Según la ejecutiva, la decisión ha sido valorada positivamente por los pasajeros.

Más de 136 médicos y rescatistas han sido transportados

El segundo gran frente de atención es el denominado “Avión Solidario”, mediante el cual LATAM está movilizando personal y ayuda humanitaria.

La aerolínea trabaja con el Gobierno Nacional, la primera dama y diferentes aliados y agencias vinculados a la atención de la emergencia. Hasta ahora, la compañía ha transportado más de 136 médicos y rescatistas, un apoyo considerado prioritario por la necesidad de contar con personal especializado para las labores de búsqueda y rescate. Además, LATAM ha movilizado más de seis toneladas de ayuda en coordinación con el Ministerio del Interior.

Como grupo LATAM, la compañía también aportó tres toneladas de carga donada, que incluyen snacks de su servicio a bordo, además de las donaciones realizadas por sus propios colaboradores. A esto se suma la disponibilidad de más de 130 empleados para apoyar a la Cruz Roja en labores logísticas relacionadas con la emergencia. Zarante señaló que la compañía continuará gestionando nuevas cargas para trasladarlas tanto en sus aviones cargueros como en los espacios de carga disponibles en sus aeronaves comerciales. La operación aeroportuaria también ha sido un factor determinante para la respuesta de las aerolíneas. Zarante explicó que el aeropuerto de Pereira permanece cerrado debido a los daños registrados en la terminal. Por esa razón, LATAM no está operando actualmente en esa terminal y mantiene coordinación permanente con la autoridad aeronáutica para determinar cuándo será seguro reanudar las operaciones. En Cali y Armenia, en cambio, los aeropuertos continúan operativos. Allí LATAM concentra parte de sus esfuerzos tanto para movilizar pasajeros como para transportar ayuda humanitaria. La aerolínea anunció además vuelos adicionales para reforzar la conectividad. Para el viernes están previstos dos vuelos adicionales hacia Armenia y uno adicional hacia Cali.

La compañía aseguró que continuará monitoreando la situación y ajustando su operación de acuerdo con las necesidades de la emergencia y las decisiones de las autoridades.

Wingo extiende flexibilidad para vuelos desde Cali y Armenia

Wingo también anunció una nueva extensión de sus medidas de flexibilidad para los viajeros afectados por la emergencia. Las condiciones aplican a pasajeros que hayan comprado sus tiquetes hasta el 10 de agosto de 2026 y tengan vuelos programados entre el 10 y el 24 de agosto de 2026, desde o hacia Cali o Armenia. Entre las opciones disponibles se encuentra el cambio de fecha sin cobro por cambios ni diferencia tarifaria. Los pasajeros podrán modificar su viaje y volar hasta 30 días después de la fecha originalmente programada.

Este plazo podrá modificarse dependiendo de la evolución de la emergencia y de las determinaciones que adopten las autoridades competentes. Wingo también permite solicitar cambios de ruta sin costo, dentro de su red de destinos y sujeto a disponibilidad. En este caso, el nuevo vuelo podrá realizarse hasta 30 días después de la fecha inicialmente programada, bajo las mismas condiciones de eventual modificación del plazo. La tercera alternativa es el reembolso del 100% del valor pagado por el tiquete. Los viajeros que quieran acceder a estas medidas deberán gestionarlas a través de los canales de atención de Wingo en Colombia. Tanto LATAM como Wingo señalaron que mantendrán el seguimiento de la situación y recomendaron a los pasajeros consultar las comunicaciones oficiales y verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos. En el caso de LATAM, Zarante insistió en que el apoyo no se limita a las primeras horas de la emergencia y que la compañía puso a disposición del país su plataforma logística y de conectividad a través del grupo LATAM en Sudamérica y Colombia.

“Esto no se acaba ahora”, señaló la ejecutiva, al advertir que la compañía continuará evaluando las necesidades y coordinando nuevas acciones de apoyo al Gobierno Nacional y a las comunidades afectadas. De esta manera, las aerolíneas buscan mantener la conectividad en las ciudades que continúan operativas y, al mismo tiempo, utilizar su capacidad de transporte para contribuir a las labores humanitarias derivadas de la emergencia. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas