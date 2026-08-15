LATAM y Wingo amplían apoyo tras terremoto en Colombia

LATAM Airlines Colombia reforzó sus medidas de apoyo a los pasajeros y a las comunidades afectadas por la emergencia ocurrida en Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto.
Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia, aseguró que la compañía activó desde el primer momento su capacidad logística y de conectividad para responder a la emergencia. La estrategia se ha concentrado en dos frentes: facilitar los viajes de los pasajeros afectados y movilizar personal, donaciones y ayuda humanitaria.