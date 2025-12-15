¿Latinoamérica está girando a la derecha? El mensaje que deja el triunfo de Kast en Chile

Este fin de semana los chilenos dejaron como ganador a José Antonio Kast quien barrió en las elecciones presidenciales del país austral y será el sucesor del progresista Gabriel Boric, marcando así un regreso de la derecha al poder tras cuatro años.
El ultraderechista Kast se impuso con un 58% de los votos frente a la comunista moderada Jeannette Jara, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 42%, según el casi 100% de los escrutinios.
Lea también: La derecha gobernará en Chile: José Antonio Kast barre en segunda vuelta
Estas elecciones marcan un año invicto para la derecha en Latinoamérica que recuperó el poder en países como Bolivia, donde la izquierda se albergó en la Presidencia durante casi dos décadas. Honduras fue otra de las naciones que dio el giro con los candidatos Salvador Nasralla y Nasry Asfura, este último apoyado públicamente por el estadounidense Donald Trump.
Finalizando este 2025, el mapa de Latinoamérica quedó con 11 países con gobierno de derecha, estos son Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. En Honduras falta definir el resultado entre los dos candidatos de derecha que estaban comandando la tendencia y en Chile Kast comenzará su período en el 2026 a partir del mes de marzo.