¿Latinoamérica está girando a la derecha? El mensaje que deja el triunfo de Kast en Chile

Este fin de semana los chilenos dejaron como ganador a José Antonio Kast quien barrió en las elecciones presidenciales del país austral y será el sucesor del progresista Gabriel Boric, marcando así un regreso de la derecha al poder tras cuatro años. El ultraderechista Kast se impuso con un 58% de los votos frente a la comunista moderada Jeannette Jara, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 42%, según el casi 100% de los escrutinios. Lea también: La derecha gobernará en Chile: José Antonio Kast barre en segunda vuelta Estas elecciones marcan un año invicto para la derecha en Latinoamérica que recuperó el poder en países como Bolivia, donde la izquierda se albergó en la Presidencia durante casi dos décadas. Honduras fue otra de las naciones que dio el giro con los candidatos Salvador Nasralla y Nasry Asfura, este último apoyado públicamente por el estadounidense Donald Trump. Finalizando este 2025, el mapa de Latinoamérica quedó con 11 países con gobierno de derecha, estos son Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. En Honduras falta definir el resultado entre los dos candidatos de derecha que estaban comandando la tendencia y en Chile Kast comenzará su período en el 2026 a partir del mes de marzo.

¿Por qué ganó José Antonio Kast en Chile?

EL COLOMBIANO habló con el internacionalista y politólogo Manuel Camilo González, quien explicó que hubo tres factores que llevaron a que en el territorio chileno perdiera la izquierda. Para el académico, los dos procesos constitucionales fallidos, problemas que vive Chile que antes no tenía y una moderación en el tono por parte del candidato Kast fueron claves en estas elecciones. Según González, Boric “tuvo dos procesos constituyentes que fueron obviamente procesos fallidos y eso posteriormente minó la confianza de los ciudadanos”, explicó.

Sobre la actualidad de ese país, el internacionalista expresó que el actual gobierno “añadió problemas que antes no tenía Chile, o por lo menos, más que añadir, afrontó problemas que antes no tenía Chile, que es el tema de la migración y la inseguridad” “Chile había sido uno de esos países muy pacíficos y obviamente se enfrentó a toda esta ola de crimen organizado transnacional que empezó a tocar la puerta de muchos países, entre ellos Chile, y ciertamente como nación que se había comportado de manera positiva en términos de orden público, el impacto de la tasa de homicidios en ascenso y obviamente de la militarización de la seguridad pública, pues terminaron por desdibujar mucho al gobierno de la izquierda”, subrayó.

¿La victoria de Kast significa un giro a la derecha de Latinoamérica?

Para el politólogo e internacionalista, lo que se está viviendo en Chile hace parte de un proceso de alternancia que en este momento está “jalonando” a las derechas. De acuerdo con González, esto ocurre porque “los temas relacionados con migración y seguridad son temas prioritarios hoy en la agenda de muchos ciudadanos y electores en América Latina. Son temas que están obviamente en la agenda de cada uno de sus ciudadanos, que son los que los termina afectando, y a eso se le unen los temas tradicionales como el empleo y la pobreza”. En contexto | Chile: ¿Cómo se diferencia la derecha que representa Kast de Milei, Trump y Bukele?

En ese sentido, el internacionalista resaltó la volatilidad del escenario político latinoamericano. “Estamos particularmente en una idea de péndulo, hay elecciones que terminan dando la victoria a la izquierda o a la derecha, usualmente en estas últimas elecciones partidas de la derecha, pero todos comparten la particularidad de que los gobiernos que están en el poder no se reeligen, o por lo menos no hay continuidad de ese proyecto”.

