Mientras el país sufre “el fantasma del apagón” y recibe la noticia de la llegada de la época de sequía para la segunda mitad de este año, la industria de energías renovables no convencionales crece de forma silenciosa, pero a “pasos agigantados”.
Poco a poco se está redibujando el mapa energético nacional. Un dato que habla por sí solo es que el país está produciendo energía solar como nunca: las minigranjas solares se expandieron en número un 3.675% en solo tres años.
Detrás de ello hay una serie de empresas que han apostado por dicha industria. Los datos revelan que Colombia está experimentando un cambio acelerado en su matriz energética: en 2022, las fuentes verdes representaron apenas un 2% de la energía consumida en el país, mientras el año pasado superaron el 13%.