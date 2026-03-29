Aún están indecisos: así se mueven los partidos antes de la primera vuelta

A dos meses de la primera vuelta presidencial, el tablero político se reacomoda en silencio. Partidos y clanes tradicionales han decidido mantener un perfil bajo sin una inclinación cantada, cuando aún es temprano. Hasta ahora, hay clanes y grupos políticos que siguen sin definiciones públicas ni alianzas cerradas, mientras miden fuerzas, leen encuestas y esperan el momento más conveniente para jugar sus cartas. La aparente quietud estaría mostrando, como ya es habitual en vísperas electorales, una fase de negociaciones discretas, sobre todo ante el temor a equivocarse temprano.

Grupos del Partido Conservador

Fuentes cercanas al Partido Conservador dijeron a EL COLOMBIANO que, fuera de Juana Carolina Londoño (representante caldense) quien ya se decidió por Paloma Valencia, las estructuras regionales no han decidido sus votos. Al parecer, el único consenso hasta el momento es que la colectividad no se vaya con Iván Cepeda, determinación que fue confirmada por Efraín Cepeda, cacique conservador que falló en poner a sus fichas en las elecciones al Congreso: “Esto no es un partido que podría apoyar al comunista, marxista, leninista que hoy está en campaña”, dijo Efraín Cepeda refiriéndose al candidato oficialista. Las fuentes confirmaron que, en la última reunión de bancada conjunta, quedaron en que es importante tomar una decisión en unidad, pero que no era el momento de tomarla, que había que ver para dónde iba la opinión. En este caso, dicen, los políticos van detrás de donde está la gente, no al revés. Por eso no “se han casado” ni con Paloma Valencia ni con Abelardo de la Espriella, los opcionados por la derecha. No se contemplarían apoyos a ningún otro candidato ya que, según las diferentes encuestas, son estos los que tendrían chance.

En otras palabras, sostienen que los diferentes grupos políticos deben esperar a que la gente se enganche con una candidatura, no imponer una. Dice que la imposición ocurrió con la aspiración de Federico Gutiérrez hace cuatro años, y que eso no fue suficiente para pasar a segunda vuelta: los partidos no pesaron en primera y, según dijeron, no lo hacen hace varias elecciones. En los conservadores hay diferentes figuras importantes como la expresidente del Directorio Conservador Nadya Blel, quien fue la senadora más votada con más de 178.000 votos. Es hija del exsenador Vicente Blel Saad, condenado por parapolítica, y hermana del exgobernador Vicente Blel Scaff.

¿Y los liberales?

En los liberales también habría dispersión. Sin embargo, hay quienes ya tendrían definidos sus apoyos. Por un lado estaría María Eugenia Lopera, senadora electa, hoy es representante. Hace parte del grupo político del exsenador Julián Bedoya, señalado de presuntamente haber hecho fraude para graduarse como abogado de la Universidad de Medellín. Ellos se habrían movido por Roy Barreras antes de la consulta. Ante el pobre resultado obtenido, irían donde Cepeda.

En la Costa, el clan Torres, del megacontratista Euclides Torres y el exalcalde de Puerto Colombia Camilo Torres, llevó al Senado a Camilo Torres Villalba, hijo de este último. Según dijo una fuente a este diario, ya estarían buscando aterrizar de lleno en la campaña de Iván Cepeda. Cabe recordar que Euclides Torres ha sido beneficiario de millonarios contratos durante el gobierno Petro y cuenta con otras fichas como el senador Pedro Flórez, quien fue reelegido por el Pacto Histórico. La fuente reiteró que hay una especie de espera estratégica, pero que según reuniones que habrían ocurrido en los últimos días, el apoyo a Cepeda por parte de los Torres estaría fijo. Otras fuentes que conocen de primera mano las movidas alrededor de la bancada en legislativa, con influencia en territorios de la Costa, dijeron a este diario que desde los liberales “no hay decisiones”. Esto, dado que “lo que se ha escuchado hasta ahora es que se busca que sea un asunto de Partido; es decir, que la colectividad en pleno y de manera conjunta se la juegue por un candidato”. Y dejaron claro que, como en el caso de los conservadores, es probable que existan decisiones más claras después de Semana Santa: “Aún no ha habido acercamientos formales con uno u otro candidato. El tema sigue muy en veremos. Se están analizando posibilidades, pero se requiere unidad. Lo más seguro es que después de Semana Santa haya decisiones”.

Más de la Costa

Otras fuentes del Atlántico dijeron a EL COLOMBIANO que la casa Char, que ha controlado la Gobernación y la Alcaldía de Barranquilla por años, también está indecisa. En Cambio Radical mandan Fuad Char, padre del alcalde Alejandro Char, y Germán Vargas Lleras. La cabeza de lista al Senado la tuvo Carlos Fernando Motoa, quien se quemó, pero salía en vallas publicitarias apoyando a Abelardo de la Espriella. Por su parte, la representante Carolina Arbeláez ha dicho que “apoyar a Paloma Valencia es lo más responsable y serio para el país”. Puede leer: Así fue la visita de Iván Cepeda a Antioquia, recibió homenaje de madres buscadoras de la Comuna 13 En la costa hubo una situación de ruptura, según dijo una fuente enterada a este diario: los Char y sus aliados eran la casa política hegemónica. Y precisamente dos de sus aliados, Efraín Cepeda y José David Name, heredero del clan Name, tuvieron a sus fichas quemadas en estas elecciones.

Esta reorganización habría llevado al clan Torres a llenar este espacio, así como al clan Pulgar. Este último, liderado por Eduardo Pulgar, condenado por corrupción, puso a Yesid Pulgar por el Liberal. Sin embargo, a Cepeda no se le ve jugando de la misma manera que a Petro; por ejemplo, con eventos como el famoso acto político con la “P” en Barranquilla, impulsado por los Torres. Ese tipo de política se le veía a Roy, quien apoyó a Yesid Pulgar en tarima antes de la consulta y también estuvo en actos de campaña con Camilo Torres padre. Pero, tras su pobre resultado en la consulta del Frente por la Vida, ¿llegarán los apoyos de Roy a la campaña de Cepeda?

Los Amaya en Boyacá

Otro grupo político que consolidó sus bases el pasado 8 de marzo fueron los Amaya. John Amaya, hermano del gobernador de Boyacá Carlos Amaya, sacó más de 104.000 votos que lo llevaron al Senado. Como contó una fuente de la Alianza Verde a este diario, los Amaya aterrizarían en la campaña de Iván Cepeda. No sería extraño. Este diario informó en 2025 que Amaya fue uno de los impulsores de la reconfiguración de la Alianza Verde en el Ejecutivo, que se demostró con los nombramientos de Antonio Sanguino como ministro de Trabajo y María Fernanda Rojas en Transporte. En contexto: María José Pizarro dice que no hay necesidad de Constituyente si pasan las reformas sociales En ese momento, una directiva de esa colectividad dijo a este diario bajo reserva que era “una estrategia pensando en el 2026. Petro busca quitarle impulso al centro político, es decir a Claudia (López)”. Parece, hasta ahora, que esa estrategia funcionó.

¿Voto con el corazón?