Petro confirma que Colombia será sede de una cumbre global para eliminar combustibles fósiles

Colombia será anfitriona de una cumbre mundial que busca la eliminación de los combustibles fósiles en el país. El encuentro internacional se desarrollará entre el 24 y el 29 de abril en Santa Marta.

El evento no cayó nada bien en algunos sectores políticos al considerar que estigmatiza algunos sectores que son claves para la soberanía energética de Colombia.

Se trata la “Primera Conferencia para la Transición Energética: más allá de los Combustibles Fósiles”. El evento reunirá a gobiernos, organizaciones sociales, sector privado y academia con el propósito de construir soluciones frente a la crisis climática y avanzar hacia la descarbonización de la economía.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, confirmó la realización del encuentro y destacó su enfoque. “Vamos a la cumbre sobre la eliminación de los combustibles fósiles en Colombia. La descarbonización de la economía es fundamental para la existencia humana”, señaló en su cuenta de X.