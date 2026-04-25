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Video | LeBron James lideró remontada de Lakers y se acerca a semifinales de Conferencia: vea aquí los mejores momentos

LeBron James, quien este año cumplirá 42 años, lideró la remontada de Los Angeles Lakers ante Houston Rockets en el tercer juego de la serie de primera ronda. Vea aquí las mejores jugadas del partido

  • LeBron James lideró a los Lakers al 3-0 parcial ante Houston. Ningún equipo en la historia de la NBA ha superado un 3-0 en contra. FOTO: GETTY
    LeBron James lideró a los Lakers al 3-0 parcial ante Houston. Ningún equipo en la historia de la NBA ha superado un 3-0 en contra. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 5 horas
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En la previa del tercer juego de primera ronda entre Houston Rockets y Los Angeles Lakers, se dio a conocer que Kevin Durant era baja por lesión. No tendríamos un capítulo más de LeBron vs. Durant, al menos en el juego de este 24 de abril.

Con la baja del número 7 de los texanos, los Lakers ya tenían una ventaja. En los dos primeros juegos de la llave, los angelinos se quedaron con el resultado con Durant en cancha. Era una oportunidad única de poner todo 3-0 a favor.

El partido, como se esperaba, con dominio de los californianos. Los dirigidos por JJ Redick se fueron con ventaja al entretiempo 63-52. “Una prueba de serenidad y compostura”, habría repetido el entrenador a sus dirigidos para no dormirse en los laureles.

En la segunda mitad, los Rockets cambiaron su estilo por uno más físico, liderados por el pívot turco Alperen Sengun. De esta forma lograron remontar, apoyados en la explosividad de Amen Thompson y en los triples y dobles largos de Jabari Smith.

El compromiso se puso 101-95 a favor de los Rockets con tan solo 41 segundos por jugar en el último cuarto; fue allí donde apareció el de siempre, LeBron James. Aunque “El Rey” fue quien perdió la posesión que terminó en el 101-95 parcial de Rockets a menos de un minuto para el final, también fue él quien lideró el empate y después la remontada en la prórroga.

Después de un triple de Luke Kennard, los Lakers se pusieron a 3 puntos, los cuales consiguió James a falta de 13 segundos con un triple desde el perímetro derecho. LeBron tuvo una oportunidad para ganarlo en la última, pero el balón botó en el cesto.

Para el tiempo extra, LeBron ya estaba exhausto y encontró apoyo en Marcus Smart y Rui Hachimura. Al final, los Lakers consiguieron la victoria en el Toyota Center por 112 a 108. Alperen Sengun lideró en puntos y rebotes; sin embargo, no fue suficiente.

LeBron James lideró a los Lakers con 29 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias. Marcus Smart le sirvió como segunda espada con 26 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias, más el aporte del nipón, Rui Hachimura, con 22 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias.

En conversación con TNT, LeBron dijo postpartido: “estoy exhausto, pero así es como me debo sentir en Playoffs”. Mientras que JJ Redick, mencionó en rueda de prensa que lleva 23 años viendo a LeBron y sigue como si nada compitiendo en el más alto nivel.

Continúan los Playoffs

Este sábado 25 de abril la serie entre Orlando Magic y Detroit Pistons llega a Florida. El duelo entre el octavo y el primer clasificado será clave en las aspiraciones, principalmente del Magic, que robó el factor cancha con su triunfo en el juego 1. La serie tiene un juego por lado; el tercer partido será a las 12:00 p.m.

Más tarde, los Phoenix Suns reciben al actual campeón, Oklahoma City Thunder, en Arizona con el objetivo de ganar su primer partido en la serie. El Thunder lidera esta llave 2-0; a las 2:30 p.m. se juega el tercer compromiso.

A las 5:00 p. m. los sorpresivos Atlanta Hawks, que van ganando la serie 2-1 a los New York Knicks, reciben a los neoyorquinos en el cuarto partido con miras de plasmar el 3-1 en la llave e ir con confianza a la Gran Manzana. Los 3 partidos serán transmitidos por HBO MAX.

Por último, una de las series con más nivel de los playoff Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets. Los Timberwolves lideran 2-1; a las 7:30 p.m. se juega el cuarto partido con transmisión de ESPN2 y Disney+.

Lea también: Paisas volvió a la victoria en el Iván de Bedout, en el estreno del técnico argentino, Juan Manuel Nardini

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