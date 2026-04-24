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Paisas volvió a la victoria en el Iván de Bedout, en el estreno del técnico argentino, Juan Manuel Nardini

El compromiso se fue a tiempo extra tras la igualdad en los cuatro tiempos de 80-80, para luego ganarlo 91-86, con el lucimiento de Mike Miles.

  • El norteamericano Mike Miles fue la figura de Paisas en el duelo que el quinteto antioqueño ganó en extra tiempo 91-86 ante Motilones, en el coliseo Iván de Bedout. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El norteamericano Mike Miles fue la figura de Paisas en el duelo que el quinteto antioqueño ganó en extra tiempo 91-86 ante Motilones, en el coliseo Iván de Bedout. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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En un duelo muy disputado, en el que Motilones no le dejó las cosas fáciles a Paisas, el cuadro antioqueño ganó 91-86, tras irse a tiempo extra, por el empate 80-80 en el tiempo reglamentario, por la séptima fecha de la Liga Profesional de Baloncesto.

Paisas, que tenía el impulso del público que llegó en gran cantidad al Iván de Bedout, trató de imponer sus armas como local, con Mike Miles (Ex-NBA) y Daivon Bailey. pero el visitante, liderado por Soren de Luque y Josimar Ayarza no le dejaron el camino fácil a los anfitriones y por ello, los resultados en los cuatro cuartos tiempos siempre fue ajustado.

También le puede interesar: Paisas se estrena en Medellín ante Toros del Valle con tres “gigantes” que llegaron desde Estados Unidos

Los dirigidos por Juan Manuel Nardini, que se estrenaba en el Iván de Bedout, ganaron tres de los cuatro cuartos tiempos así: 23-18, 21-18 y 18-17, además del tiempo extra que quedó 11-6, los visitantes ganaron solo el segundo tiempo con un 18-27 que requirió la reacción de los antioqueños para ganar.

Las figuras del cuadro local, que también contó con el debut de Andrés Millán, quien llegó como refuerzo, fueron los norteamericanos Mike Miles (28 puntos) y Daivon Bailey con 25, mientras que Millán se reportó con 15.

Para los visitantes la figura fue Ayarza con 25 puntos, seguido de Soren de Luque con 20, que no pudo reportar más, pues salió en el cuarto tiempo por acumulación de faltas (5). Otro de sus destacados fue Emmil Williams, con 17puntos.

De esta manera, el cuadro antioqueño volvió a la victoria tras las dos caídas en casa ante Toros del Valle y sigue con la ilusión de alcanzar la clasificación a la fase final del torneo, en busca de defender su bicampeonato.

Este sábado Paisas vuelven a jugar en el Iván de Bedout, a las 5:00 de la tarde, ante Motilones, con la necesidad de volver a ganar para seguir mejorando casillas en la tabla de posiciones.

Hay que recordar que, en la actual fase los dos primeros equipos de la tabla pasarán directamente a la semifinal, mientras que los que queden entre la casilla 3 y 6 disputarán unos juegos de play offs para determinar los otros dos clasificados a la semifinal.

Paisas en los dos torneos de 2025 pasó directamente a la semifinal y terminó ganando el título, primero ante Caimanes del Llano y luego ante Cimarrones de Chocó.

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