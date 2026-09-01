Caso Lindsay Clancy: jurado no ha podido decidir veredicto de mujer acusada de asesinar a sus tres hijos

El juicio de Lindsay Clancy, la enfermera estadounidense que asesinó a sus tres hijos menores de edad, estaría lejos de terminar. Este martes, tras cuatro días de deliberaciones, los miembros del jurado le notificaron al juez que no han podido tomar una decisión unánime. Por su parte, William Sullivan, juez del tribunal de Plymouth, les informó que deben seguir evaluando el caso hasta que puedan llegar a una misma conclusión sobre el homicidio que habría cometido la mujer de 33 años diagnosticada con psicosis posparto. Contexto: El caso Lindsay Clancy: qué es la depresión y la psicosis posparto, y cuáles son sus señales de alarma En la nota que leyó el juez durante la sesión de hoy, el jurado explica que no han llegado a un acuerdo debido a la duración y complejidad del juicio: ha tenido más de 80 testigos y 300 pruebas documentales. Lo que es un hecho es que Clancy sí asesinó a sus hijos de ocho meses, tres y cinco años: lo hizo el 24 de enero de 2023. Ese día se encontraba en su vivienda de Duxbury, un pueblo en el condado de Plymouth, a solas con ellos tras la salida de su esposo Patrick. Según la fiscalía, los niños fueron encontrados en el sótano de la vivienda: los dos mayores murieron durante el ataque, mientras el menor pudo ser trasladado a un hospital donde después falleció. Mientras tanto, Lindsay se tiró desde una ventana del segundo piso, pero sobrevivió al intento de suicidio.

Lo que está en duda es que si en ese momento se encontraba en las facultades mentales que permitieran considerarla responsable del homicidio. Los abogados de Lindsay han sostenido que los hechos fueron producidos por su grave estado mental, ya que experimentaba una fuerte depresión y psicosis posparto. Durante el juicio, varios familiares y conocidos de la mujer manifestaron que hacía algún tiempo veían un deterioro en su estado de salud, especialmente luego de tener a su tercer hijo. De acuerdo con testimonios presentados por su equipo legal, Clancy había dicho en varias ocasiones que estaba preocupada por una serie de pensamientos relacionados con herir a sus niños y que, debido a eso, pidió ayuda a su familia.

La fiscalía, por otro lado, asegura que la mujer tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo y que hasta llegó a planear los crímenes. Si el jurado no toma una decisión, el juicio podría llegar a declararse nulo. Si sí lo hace, son cinco los escenarios que podrían presentarse. Si la declaraban culpable, el jurado podría condenarla por asesinato en primer grado, es decir, con premeditación y deliberación; por asesinato en segundo grado, cuando existe intención de matar pero no una planificación previa; o por homicidio involuntario por la muerte de cada uno de sus hijos. También podría ser declarada inocente por falta de pruebas o considerada no responsable penalmente debido a una enfermedad mental. En caso de ser declarada inocente por enfermedad mental, las nueve mujeres y los tres hombres que integraban el jurado estarían aceptando los argumentos de la defensa.

El caso de Lindsay Clancy ha causado conmoción y también ha movilizado una amplia discusión en Estados Unidos sobre las enfermedades mentales que pueden aparecer durante y/o después de la gestación, y la relevancia que tienen socialmente. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. A raíz de este juicio, cientos de mujeres han compartido en redes sociales sus experiencias con la depresión posparto. Al mismo tiempo han relatado y puesto en evidencia las dificultades a la hora de tener un círculo de apoyo, atención en salud mental y de enfrentarse a los prejuicios que existen alrededor de la maternidad. Siga leyendo: ¿Por qué los jóvenes ahora consumen menos alcohol y más redes sociales?

Bloque de preguntas y respuestas