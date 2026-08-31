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Video | Así fue el último golazo de Lionel Messi con Argentina tras anunciar su retiro de la selección a los 39 años

Su anotación número 21 en Copas del Mundo servirá para el recuerdo como el gol que salvó a la Selección de la eliminación en Atlanta ante Egipto y como el final de una trayectoria de más de dos décadas. Reviva el gol aquí.

  • Lionel Messi puso punto final a su ciclo con la Selección Argentina a los 39 años, dejando como último recuerdo una definición memorable. FOTO: Getty y captura de video de redes sociales
    Lionel Messi puso punto final a su ciclo con la Selección Argentina a los 39 años, dejando como último recuerdo una definición memorable. FOTO: Getty y captura de video de redes sociales
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 6 minutos
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Tras la confirmación del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina a los 39 años este lunes 31 de agosto, una imagen adquiere un significado especial: aquel zurdazo agónico sobre el césped de Atlanta, Estados Unidos, siendo la última gran obra de arte firmada por el capitán albiceleste. El último gol con su país.

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Y es que hay goles que no solo suman en el marcador y son pasajes directos a la memoria eterna de los hinchas y la historia del fútbol; también se resume en un hecho: el adiós de un país para el catalogado como mejor jugador en la historia de este deporte.

El abismo en Atlanta y la salvación de Messi: su último gol con Argentina

Aquel 7 de julio de 2026, el Mercedes-Benz Stadium albergó un encuentro complejo para el equipo sudamericano. Durante los octavos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina parecía tener todo cuesta arriba ante Egipto.

El conjunto africano se puso en ventaja por dos goles de diferencia, silenciando a la hinchada albiceleste en la capital del estado de Georgia. El primer golpe llegó temprano, cuando Yasser Ibrahim abrió la cuenta en el primer cuarto de hora.

La presión aumentó en el complemento y el dramatismo se apoderó de los dirigidos por el cuerpo técnico argentino cuando Mostafa Zico marcó el 2-0 a los 22 minutos del segundo tiempo. La vigente campeona del mundo tambaleaba en un momento en el que se encontraba al borde de la eliminación prematura del certamen.

Cuando el destino parecía sellado en el Mundial de Norteamérica 2026, la Selección Argentina encontró alivio en los pies de su máximo referente. Lionel Messi volvió a hacer de las suyas en el tramo decisivo para rescatar a su equipo del abismo.

Con la frialdad y precisión que caracterizaron sus más de dos décadas en el combinado nacional, el diez desenfundó un remate de zurda impecable para anotar el gol del empate. Aquel grito con la celeste y blanca representó su octavo gol en ese Mundial y dejó su registro histórico en la competencia con 21 tantos en total.

La épica remontada se concretó en el tiempo agregado, cuando Enzo Fernández convirtió el 3-2 definitivo que metió a Argentina en los cuartos de final contra Suiza. Sin saberlo en ese instante la afición, ese zurdazo ante Egipto fue su último festejo con la camiseta argentina.

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Estadísticas e hitos de Lionel Messi con la Selección Argentina

Partidos jugados: 207 internacionalidades oficiales (jugador con más apariciones en la historia de la albiceleste).

Goles totales: 125 anotaciones (máximo goleador histórico de la Selección Argentina).

Asistencias: 68 pases de gol.

Mundiales disputados: 6 ediciones (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026).

Goles en Copas del Mundo: 21 anotaciones.

Goles en Eliminatorias Sudamericanas: 36 anotaciones (máximo goleador histórico del torneo clasificatorio).

Títulos oficiales (6):

-Mundial Sub-20 (2005)

-Medalla de Oro en Juegos Olímpicos (Pekín 2008)

-Copa América (2021 y 2024)

-Finalissima (2022)

-Copa Mundial de la FIFA (Catar 2022)

Distinciones individuales destacadas: Único futbolista en la historia en ganar el Balón de Oro de la Copa del Mundo en dos ocasiones (Brasil 2014 y Catar 2022).

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Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué fecha y estadio jugó Lionel Messi su último partido con la Selección Argentina en un Mundial?
Lionel Messi jugó ese encuentro el 7 de julio de 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, durante los octavos de final del Mundial 2026 frente a Egipto.
¿Cuántos goles marcó Messi en total durante la Copa del Mundo 2026?
Messi anotó un total de 8 goles a lo largo del Mundial 2026, siendo el tanto de zurda ante Egipto el último de esa edición y de su carrera con la Selección.
¿A qué edad y en qué año anunció Lionel Messi su retiro definitivo de la Selección Argentina?
Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina a los 39 años de edad, tras la finalización de la participación del equipo en la Copa del Mundo 2026.
¿Quién marcó el gol de la victoria definitiva contra Egipto tras el empate de Messi?
El gol del triunfo 3-2 que completó la remontada sobre Egipto fue convertido por Enzo Fernández en el tiempo agregado.
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