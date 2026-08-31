Video | Así fue el último golazo de Lionel Messi con Argentina tras anunciar su retiro de la selección a los 39 años

Tras la confirmación del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina a los 39 años este lunes 31 de agosto, una imagen adquiere un significado especial: aquel zurdazo agónico sobre el césped de Atlanta, Estados Unidos, siendo la última gran obra de arte firmada por el capitán albiceleste. El último gol con su país. Le puede interesar: Esto dice la emotiva carta escrita a mano con la que Lionel Messi dice adiós a la selección Argentina tras 21 años de su debut Y es que hay goles que no solo suman en el marcador y son pasajes directos a la memoria eterna de los hinchas y la historia del fútbol; también se resume en un hecho: el adiós de un país para el catalogado como mejor jugador en la historia de este deporte.

El abismo en Atlanta y la salvación de Messi: su último gol con Argentina

Aquel 7 de julio de 2026, el Mercedes-Benz Stadium albergó un encuentro complejo para el equipo sudamericano. Durante los octavos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina parecía tener todo cuesta arriba ante Egipto. El conjunto africano se puso en ventaja por dos goles de diferencia, silenciando a la hinchada albiceleste en la capital del estado de Georgia. El primer golpe llegó temprano, cuando Yasser Ibrahim abrió la cuenta en el primer cuarto de hora. La presión aumentó en el complemento y el dramatismo se apoderó de los dirigidos por el cuerpo técnico argentino cuando Mostafa Zico marcó el 2-0 a los 22 minutos del segundo tiempo. La vigente campeona del mundo tambaleaba en un momento en el que se encontraba al borde de la eliminación prematura del certamen. Cuando el destino parecía sellado en el Mundial de Norteamérica 2026, la Selección Argentina encontró alivio en los pies de su máximo referente. Lionel Messi volvió a hacer de las suyas en el tramo decisivo para rescatar a su equipo del abismo.

Con la frialdad y precisión que caracterizaron sus más de dos décadas en el combinado nacional, el diez desenfundó un remate de zurda impecable para anotar el gol del empate. Aquel grito con la celeste y blanca representó su octavo gol en ese Mundial y dejó su registro histórico en la competencia con 21 tantos en total. La épica remontada se concretó en el tiempo agregado, cuando Enzo Fernández convirtió el 3-2 definitivo que metió a Argentina en los cuartos de final contra Suiza. Sin saberlo en ese instante la afición, ese zurdazo ante Egipto fue su último festejo con la camiseta argentina. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Estadísticas e hitos de Lionel Messi con la Selección Argentina

Partidos jugados: 207 internacionalidades oficiales (jugador con más apariciones en la historia de la albiceleste). Goles totales: 125 anotaciones (máximo goleador histórico de la Selección Argentina). Asistencias: 68 pases de gol. Mundiales disputados: 6 ediciones (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026). Goles en Copas del Mundo: 21 anotaciones. Goles en Eliminatorias Sudamericanas: 36 anotaciones (máximo goleador histórico del torneo clasificatorio). Títulos oficiales (6): -Mundial Sub-20 (2005) -Medalla de Oro en Juegos Olímpicos (Pekín 2008) -Copa América (2021 y 2024) -Finalissima (2022) -Copa Mundial de la FIFA (Catar 2022) Distinciones individuales destacadas: Único futbolista en la historia en ganar el Balón de Oro de la Copa del Mundo en dos ocasiones (Brasil 2014 y Catar 2022). También le puede interesar: Valdas Dambrauskas, el entrenador que ganó un concurso de TV y llegó a la Champions; conozca aquí su historia

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