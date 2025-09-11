Llegaron a Bogotá los primeros seis vagones del Metro: “Tras más de 80 años de espera”

En Bogotá celebraron la llegada del primer tren de la Línea 1 del Metro a la capital. Se trata del primero de los 30 trenes que harán parte del sistema, cuyo avance de obra general alcanza ya más del 60 %, y que se espera entre en operación comercial en el primer semestre de 2028.

El convoy, compuesto por seis vagones, llegó a la capital después de un recorrido de más de 1.200 kilómetros desde el puerto de Cartagena, trayecto que se inició el pasado 5 de septiembre y que estuvo acompañado por la Policía Nacional, el Ejército y la Armada.

El robusto operativo de carga sobredimensionada cumplió con éxito el traslado hasta el Patio Taller de Bosa en la madrugada de este 11 de septiembre, donde permanecerá para su alistamiento e inicio de pruebas, según informó la Alcaldía de Bogotá.

El alcalde Carlos Fernando Galán, quien recibió el tren junto al gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, y la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, destacó este hecho que revoluciona el transporte de los capitalinos.

“A esta hora, 1:34 de la madrugada, están entrando a Bogotá los primeros vagones del Metro. Seguirán su recorrido hasta el patio taller donde pronto iniciarán pruebas. En Bogotá seguimos construyendo el futuro”, escribió en su cuenta de X.