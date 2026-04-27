Alerta por lluvias en Cundinamarca: al menos 10 municipios afectados y cientos de familias en emergencia

El gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey habló de 17 puntos críticos ocasionados por lluvias torrenciales en el departamento desde finales de la semana pasada. La información la dio a conocer a través de la red social X (antes Twitter).
Las lluvias han generado deslizamientos, inundaciones y el cierre total de vías principales. Entre los sectores municipios han aparecido Caparrapí, Guaduas, La Peña, La Vega, Nimaima, Pacho, Quebradanegra, San Francisco, Sasaima, Supatá, Tobia, Útica, Villeta, Villagómez y Yacopí, según informó el capitán Álvaro Eduardo Farfán, delegado de los Bomberos de Cundinamarca.
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