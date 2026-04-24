Alcaldía ordenó demoler 15 viviendas en El Porvenir de Itagüí ¿Por qué?

La Alcaldía de Itagüí anunció que 15 viviendas del barrio El Porvenir Nro. 2 fueron declaradas en ruina y deberán ser demolidas debido al alto riesgo que representan.

Según el gobierno local, desde que se detectó la afectación de las viviendas –a raíz de movimientos de las laderas–, equipos de gestión del riesgo y el Cuerpo de Bomberos han estado en la zona revisando las condiciones del terreno y de las casas. Tras varias evaluaciones, se encontró que 15 viviendas presentan daños graves que ponen en peligro a quienes las habitan.

Entre los problemas más evidentes están las grietas profundas en pisos y paredes, movimientos del terreno, pérdida de estabilidad en las estructuras y un suelo inestable, especialmente por estar ubicadas en una zona de ladera. Todo esto indica que las casas podrían colapsar en cualquier momento.

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Además, según la Alcaldía, se identificó que las viviendas fueron construidas sobre un terreno que no era firme y que con el tiempo cedió, empeorando la situación. Por esta razón, la única medida posible es su demolición.

La demolición se realizará de forma controlada para evitar mayores riesgos. Como parte de esta decisión, las familias tuvieron que evacuar definitivamente sus hogares.