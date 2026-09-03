Los Conejos provocaron gran incendio en el centro de Medellín para frustrar operativo: así se movía esta banda

Un incendio, que se demoró más de un día para ser controlado, consumió tres viviendas y tres vehículos en el barrio La Ladera, en el oriente de Medellín. Lo relevante de esta conflagración, ocurrida el pasado 9 de mayo, es que se confirmó que no fue accidental, sino provocada por miembros de la banda Los Conejos y que se ocasionó para entorpecer un operativo policial. Según explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, la emergencia se originó en una de las propiedades donde miembros de esta estructura, adscrita al Grupo Delincuencial Organizado (GDO) Caicedo, almacenaban los estupefacientes para comercializarlos entre las personas que transitaban por el Parque Bicentenario, en el centro de Medellín.

“Ya sabíamos dónde guardaban la droga para abastecer las plazas de vicio de la zona y allí se tenía previsto hacer un allanamiento. Lo curioso es que en ese lugar se presentó un incendio, que no fue espontáneo, sino provocado por presuntos integrantes de esta organización delincuencial”, señaló el secretario Villa. Esta conflagración se presentó sobre el mediodía del segundo sábado de mayo y la columna de humo se alcanzaba a visibilizar desde distintas partes de la ciudad. Debido a la gravedad de la situación, los bomberos de Medellín se tuvieron que apoyar en los de Itagüí para intentar sofocar el fuego, en un hecho que dejó 16 personas afectadas, principalmente por inhalación de humo. Entérese: Golpe a ‘Los Conejos’: usaban menores para vender droga en Medellín y movían $420 millones al mes Esta conflagración ocurrió dos días después de que fuera frustrado un operativo contra las plazas de vicio en el Parque Bicentenario, el cual llevaba un año planeándose y el cual estaba planeado para realizarse el 7 de mayo. Sin embargo, este procedimiento fue cancelado a última hora. En este iban a participar la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía (Dipro) y la Fiscalía 94 Antinarcóticos de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, con el respaldo de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía. Se iba a hacer con 60 policías que iban a materializar 34 órdenes de captura contra presuntos integrantes de la banda Los Conejos, además de una aprehensión contra un menor de edad que estaría vinculado con este grupo delincuencial. Pero una orden recibida desde la Policía Nacional, en Bogotá, hizo que se suspendiera todo. “Horas antes de lanzar la operación, los coordinadores del equipo recibieron una llamada desde Bogotá, de la dirección de la Dipro, ordenándoles que suspendieran la misión”, dijo una de las fuentes policiales, agregando que el procedimiento solo se podía hacer después de las elecciones presidenciales.

Esta situación no pasó de largo por parte del alcalde Federico Gutiérrez, quien tras estas detenciones señaló: “En su momento se iba a intervenir este sitio y hacer una operación como esta, pero fue suspendida, porque supuestamente desde la cárcel de Itagüí, habían mostrado buena voluntad hablando de la suspensión de venta de droga o plazas de vicio en el Parque Bicentenario. Eso es uno de los temas extraños que dejó todo ese proceso de negociación de paz”.

Incumplió promesa de la mesa de paz

Esta estructura, además de este incendio, fue la misma que estuvo detrás del incumplimiento de la promesa de la extinta mesa de paz de la cárcel de Itagüí de no vender ninguna sustancia estupefaciente en el Parque Bicentenario, pese a lo anunciado por la senadora Isabel Cristina Zuleta el pasado 28 de mayo. En la verificación realizada por EL COLOMBIANO un mes más tarde, se encontró que en los distintos puntos del parque había expendedores de estupefacientes, quienes se camuflaban en chozas y sitios despoblados de este sector para el microtráfico.

“Cuchito, le vendo la droga que quiera: marihuana, cocaína, tusi. No es sino que la pida”, le dijo uno de los vendedores al periodista en el transcurso de esta semana, cuando se hizo el recorrido. Ante esto, respondió: “No, otro compañero suyo ya me vendió”. Ante esto, el vendedor preguntó: “¿Y me lo atendieron bien?”. Ante el cuestionamiento por esta situación, desde la mesa de paz se lavaron las manos y solo dijeron que la Policía Metropolitana estaba a cargo de todo lo que ocurriera allá, desligándose de la responsabilidad de una promesa que, supuestamente, iba a formar parte de las voluntades de esta mesa de negociación con el gobierno de Gustavo Petro, que supuestamente iba a comenzar el 11 de junio. Le puede interesar: Exclusivo: Policía suspendió operación antidrogas en el mismo parque donde la mesa de paz urbana desmontará plaza de vicio, ¿coincidencia? Entre los capturados en este procedimiento está quien sería el máximo cabecilla de esta estructura, Felipe Callejas Pavas, alias Callejas o Apá, de 31 años, además de varios de los coordinadores, quienes eran conocidos con los alias de Papa, Chucky, Juan, Cate, Noche, Alexi y Acosta. Todos ellos contaban con 70 anotaciones por distintos delitos, en su mayoría relacionados con microtráfico, hurto, violencia intrafamiliar y lesiones personales, en su mayoría vinculados a esta estructura criminal que operaba en las comunas 8 (Villa Hermosa), 10 (La Candelaria) y 13 (San Javier), de Medellín.

Su principal forma de delinquir era mediante el uso de chazas de ventas de dulces, además de rincones despoblados, para la venta de estas sustancias, tanto a adultos como a los menores que salían de las instituciones educativas de esta parte de la ciudad. Obtendrían ganancias por 420 millones de pesos mensuales. Mediante las labores de inteligencia de agentes encubiertos, se pudo establecer cómo operaba esta estructura y finalmente se logró el gran operativo que permitió la captura de estos señalados delincuentes, a quienes se les incautaron 289 gramos de base de coca y seis celulares, los cuales están siendo analizados para dar con más presuntos integrantes de este grupo criminal. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: