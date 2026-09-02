Atroz crimen en La Unión, Antioquia: Hallan muertos, con heridas de cuchillo, a dos ancianos en una vivienda

Hasta la noche de este miércoles, los organismos de rescate y la Policía intentaban llegar a la vereda San Miguel, en el municipio de La Unión, Oriente de Antioquia, para levantar la escena de un crimen atroz. Dos ancianos fueron hallados en su vivienda asesinados con armas cortopunzantes.

La situación habría sido advertida por moradores de la zona, a 20 minutos en carro del casco urbano.

Aún conmocionada, la alcaldesa local, Carmen Judith Valencia, lamentó lo sucedido y pidió a las autoridades competentes agilizar las investigaciones para esclarecer los hechos.

La mandataria descartó que el crimen hubiera sido perpetrado mediante una incursión armada de un grupo ilegal y reiteró que los adultos mayores fueron asesinados a cuchillo.

De manera preliminar, EL COLOMBIANO conoció que una de las hipótesis que manejan las autoridades sobre el crimen es la de un hurto a los dos adultos mayores.

Las identidades de las víctimas aún no se revelan. Sin embargo, según fuentes consultadas, se trataría de un hombre pensionado, propietario del inmueble, y su empleada doméstica.

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Hasta el momento no se tienen pistas de los asesinos y las autoridades recopilan información con vecinos de la zona para dar con el paradero.

“Invitamos a las personas que puedan tener información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos a ponerla oportunamente en conocimiento de las autoridades competentes. La colaboración ciudadana es fundamental para avanzar en la investigación y permitir que los responsables respondan ante la justicia”, indicó la Administración Municipal.

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