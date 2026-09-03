Anne Hathaway hizo todo por convencer a Julie Andrews de estar en ‘El diario de la princesa 3’: ¿regresará la reina Clarisse?

“¡Abuela!”, casi un grito que todavía pueden recordar quienes siguieron de cerca la franquicia de El diario de la princesa. La palabra estaba ligada a una de las relaciones más entrañables de la historia: la de Mia Thermopolis, interpretada por Anne Hathaway, y su abuela, la reina Clarisse Renaldi, a quien Julie Andrews convirtió en uno de los personajes más queridos de la saga. Pero cuando Mia vuelva a Genovia en “El diario de la princesa 3”, su abuela no estará, o por lo menos esa es la confirmación hasta ahora.
Disney prepara una nueva entrega de la historia que comenzó en 2001, cuando Mia descubrió que era heredera del trono de un pequeño reino europeo. La película convirtió a Anne Hathaway, que tenía 18 años entonces, en una estrella mundial y dio a Julie Andrews una nueva generación de espectadores que la reconoció como la elegante y firme reina Clarisse.
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