Recorrer Antioquia y su gastronomía: el mejor aguinaldo para los hijos

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
La magia de la Navidad es el tiempo en familia. El mejor regalo para los hijos son esos momentos que se convierten en recuerdos imborrables. Aprovéchelos cuando están chiquitos, después prefieren estar, naturalmente, con sus amigos.
Esta nota tiene más de geografía que de cocina y de amor a la tierra que de hambre. Aquí encuentra la oportunidad de viajar por una de las regiones más hermosas del planeta, comiendo como un cardenal.
No olvidaré esos paseos por obleas a Caldas, pandequesos al puente, tortas de pescado a la Pintada, quesitos a San pedro, morcilla a Envigado, gelatina de pata a Girardota, hojaldras a Porce, sancochos a los chorros de Puerto Valdivia, arepas de alto de minas, fresas con crema a Barbosa, chorizos a Boquerón, pulpas de tamarindo a Santafé de Antioquia, quesillos a Doradal y dulces a Bolombolo entre otros. Quién pudiera tener la dicha de conocer tantas delicias. Herédeles a sus hijos la capacidad de asombro para que puedan sentir la misma emoción.
En vez de pasar la navidad en los pasillos de un centro comercial lléveselos a pasear por esta tierra privilegiada. Un ratico sin celular, que dicha. Admirar la naturaleza es uno de los mayores placeres del ser humano y el más barato. Para la gente del campo la oportunidad de vender sus cosechas y recibirlo en sus negocios. Es impresionante la infraestructura hotelera, turística y gastronómica que tenemos hoy.