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Le habrían disparado a un hombre en su casa en Puerto Berrío con su propia arma; minutos después, el presunto agresor fue asesinado

Dos hombres murieron el domingo 11 de octubre en Puerto Berrío en hechos registrados con pocos minutos de diferencia y que las autoridades investigan como presuntamente relacionados.

  • Atrás, imagen de la zona del crimen acordonada. Adelante, fotos de Luis Albeiro Serna Henao y Joseph Felipe Álvarez Bustamante, quienes murieron en el hecho. Fotos: cortesía.
    Atrás, imagen de la zona del crimen acordonada. Adelante, fotos de Luis Albeiro Serna Henao y Joseph Felipe Álvarez Bustamante, quienes murieron en el hecho. Fotos: cortesía.
El Colombiano
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hace 8 minutos
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El pasado domingo 11 de octubre, a eso del mediodía, el barrio El Gaitán de Puerto Berrío vivió dos crímenes sangrientos que la comunidad todavía intenta entender.

Todo empezó en una vivienda ubicada cerca de la iglesia Cristo Redentor, en la calle 44 con carrera 9. Allí pasaba sus días Luis Albeiro Serna Henao, un hombre de 57 años al que sus vecinos conocían más como un simple carpintero que como cualquier otra cosa.

EL COLOMBIANO conoció testimonios que cuentan que Joseph Felipe Álvarez Bustamante, un hombre de 37 años y habitante de calle, habría ingresado a la vivienda de Serna con la aparente intención de robarle.

Al verlo, Serna sacó un arma de fuego, pero Álvarez se la arrebató y usó esa misma arma para dispararle dos veces en el tórax. Serna murió en el lugar.

En medio del pánico, Álvarez soltó el arma y salió corriendo, pero no llegó lejos. Unas dos o tres cuadras más adelante, cerca del establecimiento comercial La Perrada de Mi Pana, Álvarez habría sido interceptado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Al encontrarlo, le dispararon.

Álvarez cayó con heridas en el antebrazo derecho y en la cabeza. También murió en el lugar.

Algunas versiones de la comunidad apuntan a que quienes lo persiguieron habrían salido de la misma casa de Serna, posiblemente familiares, quienes habrían tomado el arma que Álvarez dejó abandonada.

Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades, y la identidad de los responsables del segundo homicidio permanece sin establecer.

Minutos después, las autoridades llegaron al lugar, acordonaron las dos escenas del crimen y adelantaron las inspecciones técnicas correspondientes. La Policía Metropolitana del Magdalena Medio citó a los periodistas locales para este lunes 12 de octubre para entregar la versión oficial de los hechos.

Entérese: Tres condenados y uno en juicio por brutal homicidio ocurrido en Medellín, ¿cuáles son las condenas?

¿Quién era Luis Albeiro Serna?

Ahí empieza otra disputa, esta vez sobre la identidad del hombre muerto. Organizaciones como Indepaz lo identificaron públicamente como líder comunitario, vinculado a la Coordinadora Agraria, Étnica y Campesina de Colombia (Corsomostierra), Nodo Magdalena Medio. Además, otras personas de la zona lo reconocían como militante del partido Comunes —surgido de la desmovilización de las Farc. Ante esto, Indepaz rechazó el homicidio.

Sin embargo, en Puerto Berrío el relato es más matizado. EL COLOMBIANO conoció de fuentes locales que allí describen a Serna como un hombre conocido en el barrio, principalmente por el oficio familiar de carpintería. “No era un líder social reconocido aquí en Puerto Berrío”, dijo una fuente del sector.

Además, lo señalan llegó a asistir de manera ocasional a reuniones del partido Comunes —que tiene una oficina en el municipio—, pero afirmaron que su participación no era constante ni protagónica.

El alcalde del municipio también habría expresado reservas sobre la caracterización de líder social, según las mismas fuentes.

Sobre su oficio, las versiones también difieren. Por un lado, el informe preliminar policial lo registra como “prestamista”, pero los residentes del sector explican que se trataba más bien de préstamos informales con prenda —“usted me deja un televisor, me deja una moto”—, y que su actividad principal era la carpintería, herencia de su padre. Incluso en algún momento habría atendido una panadería, que ya cerró.

Contexto de violencia

El homicidio de Serna ocurre en un muncipio incluido en la Alerta Temprana 051 de la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre la presencia de estructuras armadas herederas del paramilitarismo —entre ellas las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y bandas locales— dedicadas al microtráfico, el sicariato, las extorsiones y los préstamos ilegales bajo la modalidad de “gota a gota”.

Esas dinámicas, según la Defensoría, contribuyen al sometimiento de la población y al control territorial en municipios como Caracolí, Maceo, Puerto Berrío y Puerto Nare.

Las autoridades no han establecido si existe una vinculación entre el doble homicidio del domingo y ese contexto de violencia estructural. Sin embargo, ante un hecho tan confuso, para muchas personas persiste la incógnita sobre los motivos del crimen.

Lea más: Capturan en Antioquia a alias ‘El Descuartizador’, solicitado por circular roja del Interpol

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo ocurrió el ataque con la propia arma de la víctima en Puerto Berrío?
Según testigos, el presunto delincuente ingresó a la vivienda para robar. El propietario intentó defenderse desenfundando un arma de fuego, pero el asaltante se la arrebató en medio del forcejeo y le disparó fatalmente en el tórax.
¿Por qué existe controversia sobre el perfil de líder social de Luis Albeiro Serna?
Aunque Indepaz lo reportó como líder comunitario adscrito a Corsomostierra y al partido Comunes, la comunidad y fuentes locales de Puerto Berrío sostienen que era un ciudadano conocido tradicionalmente por su labor de ebanistería y préstamos con prenda, con participación política sumamente baja u ocasional.
¿Qué avance hay sobre la captura de los sicarios que mataron al agresor?
La Sijín y la Fiscalía analizan las grabaciones de cámaras del sector y testimonios para identificar a los dos hombres en motocicleta que persiguieron y asesinaron a Joseph Felipe Álvarez a tres cuadras de la vivienda.
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