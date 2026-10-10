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Capturan en Antioquia a alias ‘El Descuartizador’, solicitado por circular roja del Interpol

La Policía Nacional capturó en La Pintada, Antioquia, a Antonio Márquez Gómez, alias ‘El Descuartizador’, requerido por Francia mediante circular roja de Interpol por el presunto homicidio y desmembramiento de su expareja en 1995.

  • Imagen de la captura de Antonio Márquez Gómez, conocido como El Descuartizador por un crimen de 1995. Foto: Cortesía.
    Imagen de la captura de Antonio Márquez Gómez, conocido como El Descuartizador por un crimen de 1995. Foto: Cortesía.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Policía Nacional capturó en el municipio de La Pintada, en el Suroeste de Antioquia, a Antonio Márquez Gómez, conocido como ‘El Descuartizador’, a quien las autoridades francesas señalan como presunto responsable del homicidio y desmembramiento de su expareja en Francia, en 1995.

El hombre era buscado por la Interpol mediante una circular roja, una alerta internacional que permite pedir la localización y la detención provisional de personas requeridas por la justicia de otro país, a la espera de los procedimientos judiciales que correspondan. Quedó a disposición de las autoridades internacionales, que se encargarán de su judicialización.

La captura la confirmó el coronel Luis Fernando Muñoz González, comandante del Departamento de Policía Antioquia. Según el comunicado oficial, la ubicación del hombre fue posible gracias a labores de inteligencia, seguimiento e investigación criminal, y al intercambio de información entre organismos policiales colombianos y europeos. Fue ubicado 31 años después del crimen que se le atribuye.

Entérese: Condenado a 28 años de cárcel el conductor de bus escolar que mantuvo secuestrada y abusó de una niña durante 12 años en Medellín

Identidad falsa y huellas alteradas

De acuerdo con la Policía, Márquez Gómez presuntamente usaba una identidad falsa y habría alterado sus huellas dactilares para dificultar su identificación y evadir los controles.

La institución indicó que también se ocultaba en lugares apartados. Esas circunstancias, aclaró, corresponden a señalamientos de la investigación que deberán ser establecidos judicialmente.

Además del requerimiento de Francia, la información recopilada por la Policía lo relacionaría con presuntas actividades de narcotráfico y con estructuras de crimen organizado transnacional con presencia en Europa y Latinoamérica. Sería señalado por posibles vínculos con redes delincuenciales que operarían entre España y Marruecos.

Esas conexiones siguen bajo investigación y se espera conocer resultados para determinar si se suman más cargos.

Lea más: “Si se moría, yo iba a ser libre”: mujer que quemó a su esposo en La Milagrosa, Medellín, contó la historia desde la cárcel

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo logró el capturado evadir a la justicia internacional durante 31 años?
Alias ‘El Descuartizador’ empleó una identidad falsa, modificó quirúrgicamente sus huellas dactilares para burlar los cotejos biométricos y mantuvo un perfil bajo ocultándose en sectores apartados del Suroeste antioqueño.
¿Qué sigue en el proceso legal tras su captura en La Pintada?
El capturado fue dejado a disposición de la Cancillería y la Fiscalía General de la Nación. Se notificará a la Embajada de Francia en Colombia para que aliste la solicitud formal de extradición o el trámite de juzgamiento según los convenios internacionales vigentes.
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