Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Harry Kane elogió a Luis Díaz en la previa del debut en Champions de Bayern Múnich

El ganador de la Bota de Oro de la 2025/26 completa uno de los tridentes más temidos de Europa junto a Luis Díaz y Michael Olise.

  • Harry Kane y Luis Díaz jugaron 51 partidos juntos hasta el momento. FOTO: X LuisFDiaz19
    Harry Kane y Luis Díaz jugaron 51 partidos juntos hasta el momento. FOTO: X LuisFDiaz19
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 16 minutos
bookmark

El Bayern Múnich de Vincent Kompany es toda una máquina en el frente de ataque, pues desde la llegada del estratega belga el club bávaro volvió a ser el amo y señor del fútbol alemán tras perder los títulos domésticos en 2024 contra el Bayer Leverkusen bajo la batuta de Thomas Tuchel. La capacidad anotadora de los de Baviera no se entiende sin su tridente en la delantera, donde Luis Díaz y Harry Kane son dos piezas fundamentales que se complementan con Michael Olise.

Justamente de este equipo surgió la Bota de Oro de Europa en las últimas dos temporadas: Harry Kane. “El Ciudadano” es uno de los jugadores más integrales del balompié moderno, pues su aporte al esquema del Bayern va más allá de los goles anotados. El ex-Tottenham Hotspur entiende como pocos el juego y se nota en sus participaciones, en las cuales desciende a la mitad del campo para generar fútbol y deja el ataque en manos de Díaz, Olise o quien acompañe de entrada al británico en la alineación.

Frente a estas situaciones, el mismo Kane sacó conclusiones puntuales y claras donde destaca el papel de Luis Díaz en este juego ultraofensivo que proponen los de Kompany, independiente de quién sea el rival que tienen al frente. Harry, quien supo jugar con extremos de alto nivel en su carrera como Heun-Ming Son, Marcus Rashford, Raheem Sterling o Lucas Moura, está gratamente sorprendido con lo que aporta el guajiro siendo un jugador de banda.

“Lo que más aprecio de Lucho es su habilidad para entrar en el área. Esos goles poco espectaculares, como me gusta llamarlos. A los extremos se les suele elogiar por su regate y sus jugadas espectaculares. Pero también hay que estar bien posicionado en el segundo palo y aprovechar los rebotes. Eso es precisamente lo que Lucho hace excepcionalmente bien”, afirmó Kane para TNT Sports.

Quizá en el último duelo por Bundesliga que disputó el Gigante de Baviera contra uno de sus clásicos rivales, el Schalke 04, el club rojo no se pudo imponer y terminó igualando el partido por 0-0 contra un Loris Karius (arquero del Schalke) que se hizo gigante. Aquí “Lucho” fue señalado por su definición ineficaz; sin embargo, esta clase de compromisos son la excepción a la regla que marcó el colombiano desde su llegada al seis veces campeón de Europa.

En 55 partidos que disputó el de Barrancas con la camiseta del club más laureado del fútbol germánico, anotó 27 goles y asistió en 23 ocasiones. Sus números recalcan lo que mencionó “Hurrykane”, tiene llegada constante al área y, principalmente, aporte ofensivo con sorpresa. Muchos de esos tantos vienen de balones que otro daría por “perdidos” y es ahí donde está la magia del guajiro, quien no atraviesa su mejor momento después de lo que fue la Copa Mundial de la FIFA en Norteamérica 2026.

Bayern va por la Champions League

Tras una serie de infarto en las semifinales de la Liga de Campeones de la 2025/26 donde cayó eliminado por 6-5 en el marcador global contra el eventual campeón, Paris Saint Germain, en Baviera tienen claro cuál es el gran objetivo del año: alzar la “Orejona”. Los de Kompany inician su camino hacia la tan anhelada séptima corona en Europa el próximo jueves 10 de septiembre a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) contra el Bodo Glimt de Dinamarca, uno de los clubes que sorprendió la temporada inmediatamente anterior.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Lea también: Bayern Múnich perdió el liderato de la Bundesliga tras 67 fechas con su empate ante Schalke 04

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué destaca Harry Kane de Luis Díaz en el Bayern Múnich?
Harry Kane destaca especialmente la capacidad de Luis Díaz para entrar al área y aprovechar su posición en el segundo palo y los rebotes para marcar goles.
¿Quiénes forman el tridente ofensivo del Bayern Múnich mencionado en la noticia?
El tridente está compuesto por Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, tres de las principales piezas del ataque del equipo dirigido por Vincent Kompany.
¿Cuál es el objetivo del Bayern Múnich en la Champions League esta temporada?
El gran objetivo del Bayern Múnich es conquistar la Champions League y conseguir su séptima corona europea.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos