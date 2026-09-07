Harry Kane elogió a Luis Díaz en la previa del debut en Champions de Bayern Múnich

El Bayern Múnich de Vincent Kompany es toda una máquina en el frente de ataque, pues desde la llegada del estratega belga el club bávaro volvió a ser el amo y señor del fútbol alemán tras perder los títulos domésticos en 2024 contra el Bayer Leverkusen bajo la batuta de Thomas Tuchel. La capacidad anotadora de los de Baviera no se entiende sin su tridente en la delantera, donde Luis Díaz y Harry Kane son dos piezas fundamentales que se complementan con Michael Olise.

Justamente de este equipo surgió la Bota de Oro de Europa en las últimas dos temporadas: Harry Kane. “El Ciudadano” es uno de los jugadores más integrales del balompié moderno, pues su aporte al esquema del Bayern va más allá de los goles anotados. El ex-Tottenham Hotspur entiende como pocos el juego y se nota en sus participaciones, en las cuales desciende a la mitad del campo para generar fútbol y deja el ataque en manos de Díaz, Olise o quien acompañe de entrada al británico en la alineación.

Frente a estas situaciones, el mismo Kane sacó conclusiones puntuales y claras donde destaca el papel de Luis Díaz en este juego ultraofensivo que proponen los de Kompany, independiente de quién sea el rival que tienen al frente. Harry, quien supo jugar con extremos de alto nivel en su carrera como Heun-Ming Son, Marcus Rashford, Raheem Sterling o Lucas Moura, está gratamente sorprendido con lo que aporta el guajiro siendo un jugador de banda.

“Lo que más aprecio de Lucho es su habilidad para entrar en el área. Esos goles poco espectaculares, como me gusta llamarlos. A los extremos se les suele elogiar por su regate y sus jugadas espectaculares. Pero también hay que estar bien posicionado en el segundo palo y aprovechar los rebotes. Eso es precisamente lo que Lucho hace excepcionalmente bien”, afirmó Kane para TNT Sports.

Quizá en el último duelo por Bundesliga que disputó el Gigante de Baviera contra uno de sus clásicos rivales, el Schalke 04, el club rojo no se pudo imponer y terminó igualando el partido por 0-0 contra un Loris Karius (arquero del Schalke) que se hizo gigante. Aquí “Lucho” fue señalado por su definición ineficaz; sin embargo, esta clase de compromisos son la excepción a la regla que marcó el colombiano desde su llegada al seis veces campeón de Europa.

En 55 partidos que disputó el de Barrancas con la camiseta del club más laureado del fútbol germánico, anotó 27 goles y asistió en 23 ocasiones. Sus números recalcan lo que mencionó “Hurrykane”, tiene llegada constante al área y, principalmente, aporte ofensivo con sorpresa. Muchos de esos tantos vienen de balones que otro daría por “perdidos” y es ahí donde está la magia del guajiro, quien no atraviesa su mejor momento después de lo que fue la Copa Mundial de la FIFA en Norteamérica 2026.