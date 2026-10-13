Luis Díaz anotó en su partido número 50 en Champions League; vea aquí los goles del partidazo entre Viking y Bayern Múnich

Entre críticas y apuntado por los constantes fallos de cara al arco en los últimos partidos, Luis Díaz llegaba con el Bayern para enfrentar al Viking FK de Noruega por la segunda fecha de la Liga de Campeones 2026/27. El delantero guajiro de los bávaros tenía la obligación de hacerse presente en el marcador, ya sea con un gol o una asistencia, esto debido al poco aporte ofensivo que tuvo en el arranque de la temporada. La pelota rodó en el Lyse Arena de Stavanger en Noruega y los locales se hicieron fuertes de entrada ante un confundido Bayern Múnich que venía de un empate ante el Augsburgo por la Bundesliga. Al minuto 2, Gianni Stensness marcó el primero para los nórdicos tras hacerse fuerte en el juego aéreo en un tiro de esquina. Con un cabezazo certero, este jugador australiano dejó al descubierto una de las debilidades del Bayern. Más tarde, al 38’, Peter Christiansen cerró una contra perfecta y puso el 2-0 con el que terminó el primer tiempo.

Para la segunda mitad, el Bayern cambió su actitud, se notó la mano del técnico Vincent Kompany en la charla del entretiempo. El delantero inglés, Harry Kane, emblema y goleador del equipo, empató el compromiso con un doblete al 54’ (penal) y 60’. Con el marcador igualado y confianza en la delantera del equipo, algo que no sucedió en los 45 minutos iniciales, el Bayern se volcó al ataque con volantes y laterales.

Justo en una de esas jugadas en las que el Bayern sobrepobló el área del Viking, apareció Luis Fernando Díaz Marulanda para empujar la pelota al fondo de la red al minuto 71. El guajiro llegó a su segunda anotación de la temporada con el Gigante de Baviera en su partido número 50 en la UEFA Champions League. Posterior al gol del colombiano, el árbitro búlgaro Georgi Kabakov expulsó a Michale Olise por doble amarilla.

Todo parecía indicar que el Bayern se llevaría el triunfo sin mucho problema, pues el equipo bávaro era superior en los papeles, y tras lograr remontar 2 goles en contra, lo normal sería que los de Vincent Kompany se llevaran el triunfo; no obstante, las noches de Champions son mágicas, distintas, ocurren milagros y cosas inesperadas. Al minuto 90, Herman Johan Hauge volvió a desnudar la debilidad del Bayern Múnich: los tiros de esquina a favor. El futbolista noruego se hizo fuerte y cabeceó en el área rival para empatar el compromiso. Nada pudo hacer el guardametas Jonas Urbig y el Lyse Arena explotó de júbilo con semejante partido. El 3-3 final entre Viking y el poderoso Bayern Múnich es para muchos el mejor partido hasta el momento de la Liga de Campeones 2026/27.

Luis Díaz fue calificado con 6,9 según Sofascore, entregó el 74% de los pases correctamente y remató en 3 ocasiones (2 al arco). La gran figura del compromiso fue el número 10 del Viking, Zlatko Tripic, jugador croata de 33 años que recibió 8.2 de puntuación. Lea también: Kevin Viveros: el hombre récord del fútbol brasileño; conozca las marcas del delantero criollo con el Paranaense Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .