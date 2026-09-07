El PSG tira la casa por la ventana por Luis Enrique: este será su millonario salario

La renovación, que fue oficializada por el conjunto francés después de varios meses de negociaciones, ratifica la confianza de la dirigencia en el técnico asturiano, quien desde 2023 consiguió transformar al equipo y llevarlo a una etapa histórica.

Luis Enrique fue recompensado por el París Saint-Germain por el exitoso ciclo que ha construido desde su llegada al club. El entrenador español renovó su contrato hasta 2030 y, de acuerdo con información de L’Équipe, su nuevo vínculo contempla un salario cercano a los 20 millones de euros brutos por temporada.

El incremento económico es considerable. Según el mismo medio francés, Luis Enrique percibía hasta ahora alrededor de un millón de euros brutos mensuales, cifra equivalente a unos 12 millones de euros por temporada. Con el nuevo contrato, su salario aumentaría aproximadamente ocho millones de euros al año.

Un premio a una etapa histórica

La mejora salarial llega después de una etapa extraordinariamente exitosa. Desde que asumió el cargo en 2023, Luis Enrique ha conquistado 13 títulos con el PSG, entre ellos tres Ligue 1, dos Copas de Francia y, especialmente, las dos primeras Champions League de la historia del club.

La última temporada representó el punto más alto de su proyecto. El PSG volvió a conquistar el campeonato francés y repitió el título de la Champions League, convirtiéndose en bicampeón de Europa y consolidando el ciclo del entrenador español como uno de los más exitosos en la historia de la institución.

Ese rendimiento explica la decisión del club de mantenerlo hasta 2030 y respaldarlo económicamente con uno de los salarios más elevados entre los entrenadores del fútbol mundial.

La renovación llegó en medio de un mal comienzo

Paradójicamente, la continuidad de Luis Enrique se conoció en medio de un complicado inicio del PSG en la presente Ligue 1. Apenas unas horas después de oficializarse la renovación, el equipo perdió 1-2 contra el Mónaco en el Parque de los Príncipes.

El resultado prolongó el irregular comienzo del campeón francés, que todavía no ha conseguido ganar en el torneo. Antes de la derrota frente al Mónaco, el PSG había empatado sus dos primeros partidos ante Rennes y Lille.

Pese a este arranque, la dirigencia parisina mantiene intacta su confianza en el entrenador. El proyecto construido desde 2023 y, sobre todo, los títulos conseguidos pesan mucho más que los primeros resultados de la nueva temporada.

Uno de los técnicos mejor pagados

Con los cerca de 20 millones de euros brutos por temporada que contempla su nuevo contrato, Luis Enrique pasará a integrar el selecto grupo de entrenadores con mayores ingresos del fútbol internacional.

La cifra refleja el nuevo estatus que adquirió en París después de conducir al PSG a sus dos primeras Champions League. El presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, incluso lo ha señalado públicamente como “el mejor entrenador del mundo”.