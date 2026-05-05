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Luis Gilberto Murillo renunciaría a su candidatura presidencial para unirse a Iván Cepeda

EL COLOMBIANO habló con fuentes cercanas a la campaña. El anuncio sería dado este miércoles durante un evento.

  • Luis Gilberto Murillo fue canciller del Gobierno Petro y hasta el momento sería una de las opciones consideradas de izquierda de cara a las elecciones. FOTOS: COLPRENSA.
    Luis Gilberto Murillo fue canciller del Gobierno Petro y hasta el momento sería una de las opciones consideradas de izquierda de cara a las elecciones. FOTOS: COLPRENSA.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Los tarjetones ya están impresos, los debates ya iniciaron y las votaciones están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, parece que se viene un cambio en las opciones.

Según fuentes cercanas a la campaña de Luis Gilberto Murillo consultadas por EL COLOMBIANO, este renunciará a su candidatura presidencial para unirse a la campaña del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Allí, ocuparía un rol como de jefe de debate para algunos temas de Cepeda, como la política internacional.

El anuncio, según las fuentes, será dado este miércoles 6 de mayo a las 10 de la mañana durante un evento de ambas campañas en el centro de Bogotá, en el Hotel Tequendama.

En cuanto al tarjetón electoral, Murillo seguirá apareciendo. Sin embargo, una vez confirmada su adhesión a Cepeda, los votos por él no tendrán validez jurídica y serán considerados como nulos.

Cabe resaltar que Murillo fue embajador de Colombia en Estados Unidos y canciller del Gobierno de Gustavo Petro. Sus periodos en los cargos fueron 2022-2024 y 2024-2025, respectivamente.

Su paso por el oficialismo le dejó un buen recuerdo, aunque las últimas semanas el exfuncionario lanzó varias críticas a Petro en el marco de su campaña política.

Durante una entrevista en Caracol Radio, el por ahora candidato presidencial elogió la presidencia de Petro, asegurando que el mandatario ha impulsado cambios sociales significativos pero criticando los problemas de comunicación y algunos de gestión.

“No se puede estar provocando y generando conflicto todo el tiempo”, dijo al medio citado refiriéndose al mandatario colombiano.

De hecho, reveló que en algún punto mientras estaba en el Gobierno, personas cercanas al mismo aseguraban: “Ya, pero no trinee más” puesto que “nos dañan las negociaciones que estamos haciendo”.

Lea además: Roy Barreras reaccionó a decisión de Cristo y Murillo de ir a primera: “dividen al progresismo”

Esa no fue su única crítica al Gobierno. El 30 de abril de este año, Murillo habló sobre el racismo dentro del actual Gobierno. Dijo que en Colombia persiste una discriminación estructural que habría llegado hasta la vicepresidenta Francia Márquez.

Murillo dijo que a la vicepresidenta “la matonearon” y que “está comprobado que hubo maltrato, incluso desde el propio gobierno (...) La matoneó Laura Sarabia, como a todos nosotros”.

Y añadió: “Porque no se acostumbra a que trabajemos hombro a hombro. Siempre quieren tener esa jerarquía, ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. La matoneó, acaban de decirlo, también Juliana Guerrero”, señaló.

De igual manera agregó, refiriéndose a las comunidades afrocolombianas: “Somos muy duros con nosotros mismos como comunidad afro. No nos reconocemos y eso también nos afecta”.

El exfuncionario insistió en que el país es “bogocéntrico”, es decir, centrado en Bogotá, y que las regiones siguen marginadas. Entre ellas, la suya: el Pacífico.

La experiencia de Luis Gilberto Murillo

Además de su paso por el Gobierno, Murillo también tiene experiencia en otros cargos públicos.

Fue gobernador del departamento del Chocó (1998-1999 y 2012), y ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2016-2018).

Amplíe información: “No tuve que ver”: Murillo por pedido de residencia para Carlos González a Nicaragua

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