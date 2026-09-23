Lulo Bank inicia nueva guerra de tasas, eleva la rentabilidad de sus ahorros hasta el 10%

Lulo Bank elevó la rentabilidad de sus bolsillos, la funcionalidad de su cuenta que permite separar el dinero según las metas de cada usuario, y ahora ofrece hasta 10% efectivo anual (E.A.) para clientes Lulo PRO. El ajuste, vigente desde el 10 de septiembre, se produce en un contexto de tasas de interés elevadas y una inflación al alza. Actualmente, la tasa de política monetaria del Banco de la República se ubica en el 12% desde el pasado mes de julio —tras un incremento de 75 puntos básicos— y la inflación anual pasó del 6,03% en julio al 6,24% en agosto, el dato más alto registrado por el Dane desde julio de 2024. Asimismo, con el reciente movimiento, la tasa de los Bolsillos Flex para usuarios estándar se fija en un 9,50% E.A., lo que significa que los ahorradores obtienen un rendimiento que se ubica 3,26 puntos porcentuales por encima de la inflación anual. Conozca más: CDT digital desde $100.000: estas son las opciones para invertir con tasas de hasta 13% E.A. Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank, explicó la motivación detrás de esta escalada en los rendimientos. “Subimos las tasas porque cada vez más colombianos buscan herramientas que les permitan organizar su plata y, al mismo tiempo, hacerla crecer”. Para Giraldo, el compromiso del sector fintech debe enfocarse en premiar el hábito del usuario. “Si la gente está ahorrando más, lo que corresponde es que esa plata le rinda más. A mayor competencia, mayor innovación y mejores propuestas de valor para los usuarios”.

Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank.

Cómo quedan las tasas de los Bolsillos de Lulo Bank

El aumento alcanza tanto los Bolsillos Flex como los Programados, aunque la rentabilidad depende del tipo de cliente y del plazo escogido. Por ejemplo, los usuarios estándar de la plataforma presenciaron el salto más pronunciado, su Bolsillo Flex escaló de un 7,50% a un 9,50% efectivo anual (E.A.). En este mismo segmento, las modalidades de Bolsillos Programados a 60 y 90 días también se unificaron en una tasa del 9,50% E.A., tras registrar incrementos de 1,50 y 1,00 puntos, respectivamente. Por su parte, los clientes de la categoría Lulo PRO alcanzaron el techo del doble dígito en todas sus herramientas de ahorro. Así, el Bolsillo Flex para este grupo subió 0,75 puntos a 10 % E.A., misma rentabilidad que ahora tienen los Bolsillos Programados a 60 y 90 días, los cuales experimentaron ajustes al alza de 0,50 y 0,25 puntos porcentuales frente a las tasas que venían manejando.

¿Cómo funcionan los bolsillos y el segmento Lulo PRO?