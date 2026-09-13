¡Manchester fue azul! El City de Enzo Maresca ganó con 10 hombres el derbi de la ciudad contra el United en Old Trafford

El Manchester City se dio el lujo de ganar el derbi en casa de su rival Manchester United (1-0) a pesar de jugar casi todo el partido con un hombre menos, este domingo en la 4ª jornada de la Premier League, donde sigue el ritmo del líder Arsenal.

Los Gunners habían ganado 2-0 el sábado en Sunderland para sumar una cuarta victoria en cuatro jornadas, para una cosecha de 12 puntos que también alcanza ahora el City, que resiste la guerra de nervios a la perfección.

Únicamente una ligera mejor diferencia de goles deja al Arsenal como líder (+7 contra +6).

La victoria citizen de este domingo fue especialmente meritoria porque se quedó con diez en el 23’ por una roja directa a Phil Foden, que reaccionó desde el suelo con una patada a modo de coz en el vientre de Bruno Fernandes, que le había derribado instantes antes cuando disputaban un balón.

Esa expulsión parecía poner la barra demasiado alta para el City, que dio una lección de resiliencia y sangre fría, para resistir siempre dentro del partido y marcar incluso en el 60’ gracias a su estrella noruega Erling Haaland, asistido por Josko Gvardiol.

El VAR descartó un potencial fuera de juego y, tras unos instantes de suspense, el tanto fue validado para desesperación de la hinchada local.