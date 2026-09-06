Así era la lujosa ‘Casa Comando’ donde se reunían ‘Bendito Menor’ y otros cabecillas

En una zona rural de Buriticá, al norte de Santa Marta, se encontraba la llamada ‘Casa Comando’, un inmueble que, según las investigaciones de la Fiscalía, habría sido utilizado como refugio y centro de reunión de integrantes de los Conquistadores de la Sierra. Allí permanecían frecuentemente alias Naín y alias La Bebecita, quienes fueron abatidos en un operativo policial en La Guajira.
El inmueble, ubicado en el sector conocido como Quebrada del Sol, era descrito como una vivienda con comodidades y amplios espacios. De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el lugar habría servido durante años para encuentros entre integrantes de estructuras criminales, además de funcionar como un sitio para almacenar armas y coordinar actividades relacionadas con el narcotráfico.
Entre los visitantes frecuentes de la vivienda estaba Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado como uno de los principales cabecillas de los Conquistadores de la Sierra. A diferencia de otros integrantes de esa organización, Pinocho no habría figurado en los listados de negociadores reconocidos durante los acercamientos de paz.