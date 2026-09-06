Así era la lujosa ‘Casa Comando’ donde se reunían ‘Bendito Menor’ y otros cabecillas

En una zona rural de Buriticá, al norte de Santa Marta, se encontraba la llamada ‘Casa Comando’, un inmueble que, según las investigaciones de la Fiscalía, habría sido utilizado como refugio y centro de reunión de integrantes de los Conquistadores de la Sierra. Allí permanecían frecuentemente alias Naín y alias La Bebecita, quienes fueron abatidos en un operativo policial en La Guajira. El inmueble, ubicado en el sector conocido como Quebrada del Sol, era descrito como una vivienda con comodidades y amplios espacios. De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el lugar habría servido durante años para encuentros entre integrantes de estructuras criminales, además de funcionar como un sitio para almacenar armas y coordinar actividades relacionadas con el narcotráfico. Entre los visitantes frecuentes de la vivienda estaba Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado como uno de los principales cabecillas de los Conquistadores de la Sierra. A diferencia de otros integrantes de esa organización, Pinocho no habría figurado en los listados de negociadores reconocidos durante los acercamientos de paz.

La ubicación de la Casa Comando también habría representado un desafío para las autoridades debido a las condiciones de seguridad de la zona. Según fuentes de la Fiscalía citadas en la investigación, integrantes de la estructura criminal contaban con personas encargadas de alertar sobre los movimientos de la Policía y el Ejército. Lea más: Westcol le responde a Petro por operativo contra ‘Bendito Menor’, ¿qué le dijo? La vivienda fue ubicada como parte de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) contra integrantes de la organización que no estaban cobijados por los procesos de negociación.

En el inmueble, señalado como punto de encuentro de integrantes de la estructura criminal, las autoridades encontraron armas, municiones, drones y otros elementos durante un operativo en junio. FOTO: API.

El 18 de junio de 2026 se realizó un operativo para capturar a varios de los integrantes que se encontraban en el lugar después de una reunión que, según las autoridades, se había extendido durante cerca de dos días. Los agentes llegaron en helicóptero y encontraron un importante arsenal. Durante el procedimiento fueron incautados fusiles, lanzagranadas, munición, dispositivos y drones, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades como parte de la investigación. Alias Pinocho logró escapar del operativo, pero los investigadores encontraron información que posteriormente habría permitido avanzar en la identificación y seguimiento de otros integrantes de la estructura.

El operativo también desencadenó una asonada en la Troncal del Caribe y el secuestro de varios militares. La liberación de los uniformados requirió la intervención de autoridades del departamento del Magdalena. La Casa Comando era frecuentada, además, por alias Naín y su pareja, alias La Bebecita. Ambos fueron abatidos durante un operativo de la Policía en la madrugada del viernes en La Guajira, en una acción que puso nuevamente bajo la lupa las actividades de los Conquistadores de la Sierra y la estructura criminal que operaba en esta zona del Caribe colombiano. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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