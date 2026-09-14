Piden “mantener la esperanza” por encontrar con vida a los cinco tripulantes de avioneta desaparecida

La incertidumbre continúa alrededor del paradero de los cinco ocupantes de una aeronave que perdió contacto cuando regresaba desde Condoto, Chocó, hacia Bogotá. Mientras avanzan las labores de búsqueda, organizaciones médicas expresaron su respaldo a las familias y pidieron mantener la esperanza de encontrar con vida a los tripulantes.
La aeronave, un Cessna T206 de matrícula HK4985, llevaba a bordo a las profesionales de la salud María Victoria Guzmán, Sandy García, Julissa Figueredo y Perla Álvarez, además del piloto Mehmet Canyaka. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) indicó que el contacto se perdió en inmediaciones del cerro Tatamá, a las 9:20 de la mañana del domingo 13 de septiembre.
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