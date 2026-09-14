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“Volaba muy bajito”: identifican a los cinco ocupantes en avión desaparecido entre Condoto-Guaymaral

La aeronave cubría la ruta entre Condoto (Chocó) y Guaymaral (Suba, Cundinamarca) y desapareció poco después de despegar del aeropuerto de origen.

  • Revelan detalles del avión que desapareció en la ruta Condoto-Guaymaral. FOTO: Adrian Pingstone en julio de 2005 con creative commons para dominio público
    Revelan detalles del avión que desapareció en la ruta Condoto-Guaymaral. FOTO: Adrian Pingstone en julio de 2005 con creative commons para dominio público
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 5 horas
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La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil continúa con la búsqueda del avión ligero que cubría la ruta entre Condoto-Guaymaral, y desapareció poco después de salir del aeropuerto de origen.

La aeronave era una Cessna T206, matriculada como HK4985 y operada por la Patrulla Aérea Civil Colombiana. Había despegado este 13 de septiembre y el último contacto se obtuvo fue a las 9:23 a. m., cuando se encontraba cerca del cerro Tatamá, aproximadamente a 33 millas del VOR de Pereira.

En contexto: Aeronave desaparecida con cinco personas se habría accidentado en Chocó; ya hay labores de búsqueda en ese departamento

Esta zona es considerada montañosa, boscosa y de muy difícil acceso, lo que ha dificultado las labores de búsqueda, rescate y recuperación. Juan Carlos Palacios, alcalde de Tadó (Chocó), cree que el avión pudo haberse estrellado en jurisdicción de su municipio. Además, considera que la aeronave viajaba a muy poca altura antes de desaparecer, lo que habría podido facilitar el accidente debido a la complejidad de la zona.

Creemos que sobrevoló muy bajito, específicamente sobre las comunidades de Bochoromá, Farallones y Cañaberal, comunidades indígenas”, expresó el mandatario local en conversación con Noticias Caracol.

Identifican a los cinco ocupantes de la aeronave

Se conoció que las personas que iban a bordo habrían permanecido durante al menos una semana en Condoto, donde realizaban brigadas de salud con especialistas para las comunidades instaladas en ese sector.

La administración municipal también confirmó que en la Cessna T206 viajaban el piloto Mehmet Cankaya y las pasajeras Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo.

Lea también: Aeronáutica activa búsqueda de avioneta desaparecida con cinco personas a bordo en la ruta Condoto - Guaymaral

Debido a las condiciones climáticas, las autoridades tuvieron que suspender las labores de búsqueda, pero estas fueron retomadas recientemente para acceder a la zona, que es de gran extensión selvática.

El alcalde Palacios dijo que actualmente no hay señal de telefonía en el lugar, por lo que pidió a la empresa que opera en la zona restablecer el servicio para agilizar el proceso de búsqueda, en el que participan más de 150 personas, entre organismos de socorro y habitantes de la región.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo desapareció el avión Cessna T206 que cubría la ruta Condoto-Guaymaral?
La aeronave desapareció el 13 de septiembre, poco después de despegar del aeropuerto de Condoto. El último contacto se registró a las 9:23 a. m., cuando el avión se encontraba cerca del cerro Tatamá, a unas 33 millas del VOR de Pereira.
¿Dónde se busca el avión desaparecido entre Condoto y Guaymaral?
La búsqueda se concentra en una zona montañosa y selvática cercana al cerro Tatamá, que podría estar ubicada en jurisdicción de Tadó, Chocó. El alcalde Juan Carlos Palacios señaló que la aeronave habría sobrevolado sectores cercanos a las comunidades indígenas de Bochoromá, Farallones y Cañaberal.
¿Quiénes viajaban en el avión desaparecido en Chocó?
En la aeronave viajaban el piloto Mehmet Cankaya y las pasajeras Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo, según la información entregada por la administración municipal.
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