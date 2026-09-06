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Maratón Medellín: dos corredores sufrieron complicaciones de salud

La Maratón Medellín 2026 cerró con preocupación por la salud de dos participantes, quienes fueron atendidos y trasladados a centros hospitalarios de la ciudad.

  • La Maratón de Medellín-2026 contó con la participación de 26 mil atletas. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    La Maratón de Medellín-2026 contó con la participación de 26 mil atletas. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 57 minutos
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La fiesta atlética de la Maratón Medellín-2026 terminó con angustia. Según los organizadores de la carrera, dos participantes presentaron complicaciones de salud.

Uno de los casos corresponde a una corredora de 21K, quien recibió atención inmediata del personal médico y asistencial dispuesto a lo largo de la competencia. También fue auxiliada por una profesional de la salud que participaba en la carrera.

Posteriormente, la deportista fue trasladada a un centro hospitalario de Medellín, donde permanece bajo atención médica y con pronóstico reservado, de acuerdo con el reporte entregado por la organización.

El segundo caso se presentó con un corredor de la distancia de 42K. El participante también recibió atención durante la competencia y fue trasladado a otra institución hospitalaria de la ciudad. Según Maratón Medellín, su condición es estable.

“Mis oraciones por Juliana, de 20 años, que presentó paro cardiaco y por Mario Alberto, de 39 años que sufrió convulsiones por antecedentes de epilepsia durante la Maratón Medellín. Fueron trasladados a centros asistenciales y están siendo atendidos con urgencia. Un abrazo para su familia y amigos. Orando por su recuperación”, señaló en su cuenta de X el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien también hizo parte de la carrera.

Lea: El keniata Erik Kiptanau y la peruana Deisy Castro, campeones de la Maratón Medellín 2026 ante 26.000 atletas

La organización explicó que en ambas situaciones fueron activados los protocolos establecidos para atender emergencias médicas durante la competencia y que se brindó la asistencia correspondiente.

Maratón Medellín señaló que permanece atenta a la evolución de los dos corredores y pidió respetar la privacidad de sus familias, mientras los profesionales de la salud determinan qué información puede ser comunicada de acuerdo con la evolución de cada caso.

Así, una jornada que reunió a miles de corredores terminó marcada por la preocupación y el acompañamiento de la comunidad atlética a los dos participantes y sus seres queridos.

“Desde Maratón Medellín estamos atentos a la evolución de ambos casos y expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a sus familias y seres queridos, así como a toda la comunidad runner”, comentaron los voceros de la Maratón de Medellín.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué les pasó a los dos corredores durante la Maratón Medellín 2026?
Dos participantes presentaron complicaciones de salud durante la competencia y fueron atendidos por los equipos médicos antes de ser trasladados a centros hospitalarios de Medellín.
¿En qué distancias participaban los corredores afectados en la Maratón Medellín?
Una de las participantes competía en la distancia de 21K, mientras que el segundo corredor participaba en la prueba de 42K.
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