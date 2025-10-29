Correr se vuelve más difícil: el cambio climático amenaza las grandes maratones del mundo

El sonido de los cronómetros aún resuena en las calles de Berlín y Tokio, pero el verdadero enemigo de los corredores ya no está en la competencia. Está en el aire, pues el calor inusual que marcó las maratones de 2025 reescribió la historia del atletismo: según el más reciente análisis de Climate Central, el cambio climático ha vuelto dos y hasta tres veces más probables las condiciones de calor que deshidratan, agotan y borran los límites entre resistencia y riesgo.

De las 221 maratones analizadas en el estudio, 190 —el 86%— verán reducidas sus probabilidades de ofrecer condiciones óptimas para correr hacia 2045, incluidas las siete carreras más prestigiosas del circuito mundial: Tokio, Londres, Berlín, Boston, Chicago, Nueva York y el Maratón de París. Los investigadores identificaron un “punto óptimo” de temperatura que permite a los atletas alcanzar su máximo rendimiento. Ese equilibrio, sin embargo, se está volviendo cada vez más escaso.

En los últimos años, las olas de calor han convertido los podios en pruebas de supervivencia. Lo que antes era un desafío de resistencia física ahora se cruza con la capacidad del cuerpo para soportar temperaturas cada vez más altas. Ibrahim Kipkemboi Hussein, primer keniano en ganar las maratones de Nueva York y Boston, lo resume con claridad: “Ya no se trata solo de correr con fuerza, sino de respetar las nuevas condiciones. El clima forma parte ahora del recorrido y, si no lo protegemos, los récords del futuro serán cada vez menos probables”.