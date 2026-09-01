Médicos correrán la Maratón de Medellín para acompañar y brindar atención a los atletas participantes

La Maratón de Medellín tendrá un grupo muy especial en su edición 2026: 15 médicos voluntarios correrán a la par de los 30.000 atletas de 51 países inscritos, con el objetivo de brindarles acompañamiento y atención inmediata en caso de emergencia durante las jornadas del 5 y 6 de septiembre.

De acuerdo con la organización del evento, “Médicos en Ruta” es una iniciativa del programa “Maratón Medellín Te Cuida”, la cual se implementará por primera vez en Colombia en esta competencia para fortalecer el esquema de seguridad y salud de todos los participantes.

Los profesionales de la salud estarán distribuidos en los recorridos de 10K, 21K y 42K. Esta estrategia responde a la apuesta de la carrera por poner la prevención, el bienestar y la atención oportuna en el centro de la experiencia de los atletas.

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“La salud de los corredores es una prioridad que empieza mucho antes de la línea de salida. Por eso, hemos diseñado un operativo que combina prevención, acompañamiento y capacidad de respuesta en diferentes puntos del recorrido”, comentó Sandra Díaz, directora médica de la Maratón Medellín.

La especialista también destacó que “los médicos en ruta son primeros en responder; pero no reemplazan el operativo de salud, lo fortalecen. Su presencia nos permitirá estar más cerca de los atletas, identificar a tiempo cualquier situación de riesgo y actuar con rapidez. Queremos que cada participante conozca sus límites, escuche a su cuerpo y tenga la tranquilidad de saber que contamos con un equipo preparado para asistirlo”.