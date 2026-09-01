Bajaj, AKT o Suzuki ¿Cuál marca vendió más motos en Colombia en agosto?

En Colombia hay cada vez más moteros rodando por las calles. El buen desempeño de las principales marcas de motos en Colombia dan cuenta que el mercado de motocicletas mantiene una tendencia positiva este 2026. En agosto se registraron 111.896 motocicletas nuevas, cifra que representó un crecimiento de 17,83% frente al mismo mes de 2025. Frente a julio, sin embargo, los registros disminuyeron 15,19%. El informe atribuye esta caída a una corrección después del nivel inusualmente alto alcanzado durante el mes anterior.

En el acumulado entre enero y agosto, el mercado llegó a 899.078 motocicletas nuevas, frente a las 697.272 registradas en el mismo periodo de 2025. Esto significa que se incorporaron 201.806 unidades adicionales y que el crecimiento acumulado llegó a 28,94%.

Las marcas de motos más vendidas en agosto

Bajaj fue la marca de motocicletas más vendida en Colombia durante agosto de 2026, con 18.575 unidades registradas y una participación de 16,60% del mercado nacional, según el informe sectorial suministrado. El segundo lugar fue para AKT, que alcanzó 16.932 motocicletas, equivalentes a 15,13% del mercado, mientras Suzuki ocupó la tercera posición con 16.770 unidades y una participación de 14,99%. Honda, Yamaha, TVS y Hero completaron las primeras posiciones del mercado. En agosto también se destacó Vento, que, aunque quedó fuera de las ocho marcas principales, registró el mayor crecimiento porcentual entre las compañías analizadas, con un aumento de 383,87% frente al mismo mes de 2025. Después de las tres marcas que encabezaron el mercado, Honda se ubicó en el cuarto puesto con 15.973 unidades, seguida por Yamaha, con 15.186 registros. Conuslte: Mercado de vehículos de carga creció 89,7% en Colombia durante el primer semestre de 2026 TVS ocupó la sexta posición con 9.205 motocicletas, mientras Hero alcanzó 8.262 unidades. Más atrás aparecieron Victory, con 4.491; Vento, con 1.650; y Bera, con 807 motocicletas nuevas registradas durante agosto. El ranking evidencia una competencia cerrada entre las principales marcas. Las cinco primeras concentraron buena parte de la demanda nacional y estuvieron encabezadas por Bajaj, AKT, Suzuki, Honda y Yamaha.

Las marcas que más crecieron en ventas

Aunque Bajaj fue la marca con mayor número de registros en agosto, el liderazgo en crecimiento dentro del grupo de las ocho principales correspondió a TVS. La marca pasó de 6.828 unidades en agosto de 2025 a 9.205 en agosto de 2026, un incremento de 34,81%. Honda registró el segundo mayor crecimiento entre las ocho marcas principales, al pasar de 11.937 a 15.973 unidades, lo que representa un aumento de 33,81%. Entérese: Kia, Toyota y Renault, las marcas que más vendieron carros nuevos en agosto de 2026 Hero completó el grupo de las marcas con mayor crecimiento, con un avance de 20,33%, tras pasar de 6.866 motocicletas en agosto de 2025 a 8.262 durante agosto de 2026. Sin embargo, el crecimiento más llamativo se produjo fuera del Top 8. Vento aumentó sus registros en 383,87%, al pasar de apenas 341 unidades en agosto de 2025 a 1.650 un año después.

Cundinamarca y Antioquia fueron los departamentos con más ventas de motos

Cundinamarca fue el departamento con mayor participación en los registros de motocicletas nuevas durante agosto, con 18,82% del mercado nacional. Antioquia ocupó el segundo lugar, con 17,31%, mientras Valle del Cauca representó 9,56%. Entre los tres departamentos concentraron 45,69% de los registros nacionales. A nivel municipal, Sabaneta, Antioquia, lideró con 9.173 motocicletas nuevas, equivalentes a 8,20% del total. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Funza, Cundinamarca, ocupó el segundo lugar con 7.127 unidades y una participación de 6,37%, mientras El Cerrito, Valle del Cauca, quedó tercero con 5.006 registros, equivalentes a 4,47%.

El mercado de motocicletas colombiano registró 111.896 unidades nuevas durante agosto de 2026 y acumuló un crecimiento de 28,94% en los primeros ocho meses del año. FOTO COLPRENSA

Así, el mercado de motocicletas cerró agosto con un crecimiento anual de 17,83%, pero con una competencia particularmente activa entre las marcas. Bajaj mantuvo el liderazgo en volumen, mientras TVS y Honda sobresalieron entre las principales compañías por su crecimiento y Vento protagonizó el mayor salto porcentual del mercado. Le puede gustar: ¿Ve mucho Tesla en la calle? El Model Y es el más vendido en lo que va del 2026 Bloque de preguntas y respuestas: