“Nos trazamos los desafíos más altos”: Marcelo Gallardo fue presentado como nuevo técnico de la Selección de Ecuador

El premiado entrenador argentino Marcelo Gallardo asumió el jueves la dirección técnica de la Selección de Ecuador, un combinado para el que trazó “los desafíos más altos” en la carrera por llegar a la próxima Copa del Mundo.
Gallardo, de 50 años, aterrizó esta mañana en Quito para su presentación oficial en la Casa de la Selección. El Muñeco recibió en una ceremonia la camiseta tricolor con su nombre y el año 2030 estampados. El timonel agradeció por este nuevo “desafío deportivo y de vida”, que le permite conducir por primera vez en su carrera a un combinado nacional.