¿Qué es un memorando de entendimiento? Esto incluiría el documento firmado entre Rubio y De la Espriella

La visita del secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio a Barranquilla derivó en la firma de dos memorandos de entendimiento para temas de minerales críticos y cooperación civil nuclear. ¿En qué consisten estos documentos y cuál es su alcance? Rubio llegó al país a un mes de que se posesionara Abelardo de la Espriella como presidente, y después de que el presidente Donald Trump apoyara su candidatura en segunda vuelta. Desde campaña, De la Espriella ha buscado volver a posicionar a Colombia como uno de los principales socios de Estados Unidos en la región, tras una relación tensa que hubo entre los gobiernos de Trump y Gustavo Petro. Le puede interesar: Visita de Marco Rubio marca nueva era en la relación Colombia-EE.UU. Según la Cancillería, “los memorandos establecen un marco de cooperación no vinculante, respetuoso de la legislación nacional y de la soberanía del Estado colombiano, que permitirá avanzar en intercambio técnico, atracción de inversión responsable, desarrollo de capacidades regulatorias y promoción de proyectos de interés estratégico para el país”. La entidad añadió que los documentos “permitirán avanzar en minerales estratégicos, conocimiento geológico y cooperación nuclear con una visión de transición energética, soberanía y desarrollo territorial”.

En este caso, fueron firmados por el secretario Rubio y su homólogo colombiano, el canciller Omar Bula. El presidente Abelardo de la Espriella estuvo en la firma como “testigo de honor”.

¿Qué es y qué alcance legal tiene un memorando de entendimiento?

Juliana Bustamante, abogada internacionalista y directora de Vértice-Política Exterior, Derechos Humanos y Paz, explicó a EL COLOMBIANO el alcance de un documento de este tipo. “Es un acto protocolario concreto, pero no tiene fuerza de ley. No obliga. Puede acabarse en cualquier momento y puede no honrarse o ignorarse”, dice Bustamante. La experta agrega que, pese a no tener vinculación legal, es un punto de partida en términos diplomáticos que puede llevar a algo más profundo. “Es un punto de partida, una formalización de la decisión mutua de empezar a trabajar juntos, que probablemente sí se concrete con temas más amplios”, añade.

Y puntualiza que no tiene que pasar por la aprobación de nadie más allá de quienes lo firmaron. “En este momento, es una forma de hacer algo rápido, que no tiene que ser aprobado, por ejemplo, por el Congreso de ninguno de los países. Es una declaración de intenciones, pero en diplomacia y política exterior es importante. Es un símbolo de cosas que después sí pueden transformarse en acuerdos más aterrizados”. Y enfatiza que “en diplomacia y política exterior las formas importan mucho porque generalmente son el punto de partida de cosas más de fondo”.

La reactivación de las relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Colombia

Bustamante también hace referencia a la hoja de ruta de cooperación que se reactiva entre los países tras los choques entre los gobiernos de Petro y Trump. “Es una forma de renovar una relación que estaba fracturada y de ponerle algún tipo de resultado al encuentro. Como cuando se hacen cumbres y de allí sale una declaración que muestra unas intenciones, pero no obliga nada en particular”. La experta añade que, como los memorandos tratan unos asuntos específicos, posiblemente habrá una hoja de ruta enfocada en eso, pero que eso no deja de lado los otras ramas de cooperación entre ambos países. “En este caso, como los memorandos tienen puntos concretos, probablemente habrá énfasis en esos temas, pero eso no quita que haya posibilidades de mucho más”, señala. Finalmente, reitera que los símbolos en diplomacia importan y que eso quedó claro con el encuentro entre Rubio y De la Espriella en Barranquilla. “La reunión y la atención que se le dio, y que Rubio decidiera arrancar aquí su visita a América Latina, todo eso simbólicamente habla de una alineación y sociedad muy cercana de EE. UU. con Colombia”, concluye. Le puede interesar: Comercio Colombia-Estados Unidos: qué está en juego con la visita de Marco Rubio

Reacciones tras la firma de los memorandos en Barranquilla

Durante el encuentro con Rubio, De la Espriella aseguró, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, que “este encuentro de alto nivel ratifica, con hechos y absoluta determinación, que la alianza estratégica entre Colombia y los Estados Unidos está más firme que nunca”. Y, justo tras finalizar la firma de los memorandos de entendimiento, Rubio reconoció que la distancia que se generó entre los gobiernos de Petro y Trump. “Tienen que arreglar los errores de los últimos cuatro años”, aseguró. Para el alto funcionario, los vínculos entre Colombia y Estados Unidos trascienden la cooperación en materia de seguridad y tienen componentes personales, culturales, económicos y sociales que hacen que la relación entre ambos países sea difícil de replicar en la región. “No solamente tenemos la oportunidad de restaurar esas relaciones naturales que existen entre nuestros países, sino entrar en una nueva etapa de cooperación que no tiene precedente, aún más fuerte todavía”, señaló. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes