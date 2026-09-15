María Consuelo Araújo presentó credenciales a Trump como embajadora ante EE. UU.: esto hablaron en la Casa Blanca

La nueva embajadora de Colombia ante Estados Unidos, María Consuelo Araújo, presentó credenciales a Donald Trump en la Casa Blanca. Se trata de un documento, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, que la certifica como representante ante ese país.

“Hoy tuve el honor de presentar mis cartas credenciales al presidente Donald Trump como embajadora de Colombia ante Estados Unidos”, dijo la diplomática en un comunicado.

Luego, agradeció el apoyo de Estados Unidos tras el terremoto de 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. “En nombre del presidente Abelardo De La Espriella, expresé al presidente Trump el agradecimiento de Colombia por el apoyo brindado por su Gobierno y por el pueblo de Estados Unidos en nuestra reciente tragedia nacional”, aseguró.

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En temas de seguridad, dijo que transmitió el “firme propósito del presidente De La Espriella de devolver la seguridad a todo el territorio colombiano y hacer de ella la base de una nueva etapa de prosperidad económica. Es un propósito que trasciende nuestras fronteras: junto con Estados Unidos, pondremos nuestra cooperación al servicio de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de todo el hemisferio”.

Después, Araújo se refirió a que ese propósito “constituye el eje de la misión que me ha encomendado el presidente De La Espriella” y envió un mensaje de cercanía con los norteamericanos.

“En este momento de confianza renovada y amplias oportunidades, nuestra tarea es convertir ese propósito común en resultados concretos: apoyar la reconstrucción y la recuperación económica de Colombia, impulsar el comercio y la inversión, fortalecer nuestra seguridad compartida y promover la estabilidad regional”, concluyó.