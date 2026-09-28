No solo Martha Peralta y Euclides Torres: otros “pesos pesados” a los que EE. UU. revocó la visa

Estados Unidos revocó las visas del empresario Euclides Torres y de la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta Epieyú. Pero son solo dos de varios nombres que incluyen altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. A estos, los norteamericanos los acusan de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos.
Cabe recordar que Torres está presuntamente implicado con la financiación irregular de la campaña Petro 2022, mientras Peralta tiene un proceso abierto ante la Justicia por su presunta participación en la corrupción de la UNGRD.
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