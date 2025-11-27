Vuelve el campeón: Martín Restrepo, el estudiante que desafía a la élite en el Clásico El Colombiano

Su pedalear fue tan fuerte y constante que, cuando llegó a la meta en solitario, después de dejar rezagados a sus rivales en la pared final escalando en medio de la densa niebla por El Escobero, puerto de 2.568 metros sobre el nivel del mar, hubo una pregunta obligada para Martín Restrepo López: ¿A qué equipo profesional pertenece?
“No, estoy cursando séptimo semestre de Ingeniería Civil en Eafit”. Sorprendió aún más con su respuesta el pedalista, que ese 24 de noviembre de 2024 salió campeón del Clásico de ciclismo El Colombiano.
Lea: Solo tiene 20 años y se coronó como el rey del Escobero en el Clásico EL COLOMBIANO 2024
No obstante, sus bondades como corredor las pule al lado de otros amigos que integran Ruta 56, un grupo de pedalistas aficionados que cada semana salen a desafiar distintas lomas de la geografía paisa de manera competitiva entre ellos. En El Escobero, tras una buena estrategia con su amigo Esteban Echavarría –segundo–, batieron al gran favorito de la prueba, Sebastián Castaño –tercero–, corredor profesional que hace parte del Team Sistecrédito y que esta temporada ganó etapa en Vuelta a Colombia y Clásico RCN.
Ahora, con la motivación que le generó su conquista y con la pasión que siente por la bicicleta, Martín, de 21 años, retorna al Clásico El Colombiano con el propósito, como dice, “de volver a dar leña”.