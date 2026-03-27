La millonaria cifra que pagó la Adres en 2025 por accidentes con vehículos sin Soat

La Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) reportó que durante 2025 desembolsó $702.000 millones para cubrir reclamaciones derivadas de accidentes de tránsito en los que los vehículos no contaban con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat). Esta cifra representa un aumento significativo del 44 % frente a 2024, cuando los pagos alcanzaron los $489.000 millones, evidenciando una mayor presión financiera sobre el sistema. Le puede interesar: Denuncian que en año electoral la Adres quiere triplicar su planta y doblar su presupuesto a $99.000 millones. El incremento en los giros también estuvo acompañado de avances en el reconocimiento de cuentas pendientes presentadas por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), lo que sugiere un esfuerzo institucional por ponerse al día con obligaciones acumuladas de periodos anteriores.

En cuanto a la radicación de nuevas reclamaciones, durante 2025 se registraron 432.234 solicitudes. De estas, el 99,6 % correspondió a accidentes de tránsito sin cobertura del seguro obligatorio, lo que equivale a 430.651 casos por un valor superior a $1,07 billones. El restante 0,4 % se relacionó con eventos de tipo catastrófico o terrorista. En comparación con 2024, se observó una disminución del 5,7 % en el número de reclamaciones, así como una leve reducción del 0,7 % en el monto total reclamado. Este comportamiento contrasta con el aumento en los pagos, lo que evidencia una estrategia enfocada tanto en atender nuevas solicitudes como en depurar deudas acumuladas. El informe también reveló que en 2025 se registraron 249.627 víctimas únicas de accidentes de tránsito con vehículos sin Soat, una cifra inferior a las 273.706 personas reportadas el año anterior. La mayoría de los afectados fueron hombres, quienes representaron el 64,8 % del total, mientras que las mujeres correspondieron al 34,1 %.

Por grupos de edad, las personas entre 20 y 39 años concentraron la mayor proporción de casos, con 116.482 víctimas, es decir, el 46,7 % del total. Este patrón confirma que la población joven y en edad productiva es la más impactada, lo que tiene implicaciones tanto en el ámbito sanitario como en el económico. A nivel departamental, cinco regiones concentraron más de la mitad del valor total de las reclamaciones radicadas. Valle del Cauca encabezó la lista con el 21 % del total, seguido por Atlántico, Córdoba, Magdalena y Bogotá. En conjunto, estos territorios representaron el 58,7 % del valor reclamado. En términos de volumen de casos, Valle del Cauca también lideró con el 30 % de las reclamaciones, seguido por Córdoba, Atlántico, Bogotá y Antioquia. Esta concentración evidencia que el fenómeno tiene una fuerte presencia en ciertas zonas del país, lo que plantea desafíos regionales en materia de atención y control.