La millonaria cifra que pagó la Adres en 2025 por accidentes con vehículos sin Soat

La Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) reportó que durante 2025 desembolsó $702.000 millones para cubrir reclamaciones derivadas de accidentes de tránsito en los que los vehículos no contaban con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat). Esta cifra representa un aumento significativo del 44 % frente a 2024, cuando los pagos alcanzaron los $489.000 millones, evidenciando una mayor presión financiera sobre el sistema.
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El incremento en los giros también estuvo acompañado de avances en el reconocimiento de cuentas pendientes presentadas por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), lo que sugiere un esfuerzo institucional por ponerse al día con obligaciones acumuladas de periodos anteriores.