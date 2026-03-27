“Tengo mi conciencia tranquila”: Ricardo Roa descarta renunciar a la presidencia de Ecopetrol

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que no renunciará a su cargo, pese a las presiones y los recientes escándalos que rodean su gestión.

El directivo afirmó a Caracol Radio que su “conciencia está tranquila”, en medio de las investigaciones judiciales por presunto tráfico de influencias.

“Siempre he estado muy tranquilo porque tengo mi conciencia tranquila. Tengo cómo demostrar mi inocencia frente a estos cuestionamientos que me han venido haciendo. No me refiero a ellos por recomendación de mis abogados y, en medio de un proceso de imputación de cargos, debo ser absolutamente cuidadoso y respetuoso”, afirmó Roa.

Agregó que “la persona, el ser humano Ricardo Roa, es uno cuando enfrenta sus cuestionamientos y es otro cuando ejerce como presidente de la compañía, asumiendo el liderazgo como corresponde”.

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Sus declaraciones se dan en el marco de un ambiente de creciente tensión dentro de la compañía. Mientras la junta directiva, hasta el momento, ha optado por mantenerlo en el cargo, la Unión Sindical Obrera (USO) solicitó su salida y advirtió sobre una eventual movilización nacional si no se adoptan medidas, argumentando la defensa de los intereses de la empresa.